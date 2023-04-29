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Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Апреля 2023, 12:00
Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Акорды прокомментировали Указ Президента от 26 апреля 2023 года № 203 «О намерении Республики Казахстан не становиться участницей Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики». Об этом передает МИА «Казинформ».

«8 апреля 1997 года Республикой Казахстан в целях оказания содействия в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений подписан Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных и специальных органов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики. На сегодня положения данного Договора устарели в связи с существенными изменениями в казахстанском уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Кроме того, упразднены имевшиеся ранее уполномоченные на его реализацию ведомства Республики Казахстан (Государственный следственный и Государственный таможенный комитеты)», - пояснили в пресс-службе Акорды.

При этом, по данным ведомства, предусмотренное Договором сотрудничество в данной сфере регулируется другими международными соглашениями, заключенными в рамках Содружества Независимых Государств:

- Договором о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ (ратифицирован Законом РК от 28 апреля 2000 г. № 44-II);

- Договором государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц (ратифицирован Законом РК от 16 октября 2013 г. № 135-V);

- Регламентом компетентных органов государств – участников СНГ по осуществлению межгосударственного розыска лиц (утвержден Решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 г.).

«Вопрос прекращения действия указанного Договора согласован с кыргызской стороной и не влечет негативных правовых последствий для двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности. В этой связи в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О международных договорах Республики Казахстан» принят Указ Главы государства о намерении казахстанской стороны не становиться участницей указанного международного договора», - резюмировали в пресс-службе Акорды.


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