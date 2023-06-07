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Акорда опубликовала список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

Редактор:  
Зифа Хабирова
7 Июня 2023, 09:01
Акорда опубликовала список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рабочем графике Главы государства запланирован ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

▪️ Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, которая прибыла в Казахстана для участия в Международном форуме Астана.

В ходе встречи будут обсуждены перспективы развития партнерства между Казахстаном и ОБСЕ.

▪️ Глава государства встретится с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Собеседники рассмотрят вопросы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В 2022 году отмечалось 30-летие вступления Казахстан в ЮНЕСКО.

▪️ Президент Касым-Жомарт Токаев встретится с делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Главы государств обсудят перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.


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