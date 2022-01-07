НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акорда начала рассылку новостей через SMS-оповещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за сбоев в работе интернета Акорда начала рассылку новостей через SMS-оповещение.

«Уважаемые казахстанцы! Доводим до вашего сведения информацию о возможности получения новостей через SMS», - говорится в первом сообщении.

В утренней рассылке сообщается, что всем предпринимателям, пострадавшим в результате действий экстремистов, государство окажет помощь.

Напомним, в Казахстане до 19 января т.г. действует режим чрезвычайного положения.