Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Акорда начала рассылку новостей через  SMS

Автор:  
Серик Сабеков
7 Января 2022, 09:20
Акорда начала рассылку новостей через  SMS

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акорда начала рассылку новостей через SMS-оповещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за сбоев в работе интернета Акорда начала рассылку новостей через SMS-оповещение.

«Уважаемые казахстанцы! Доводим до вашего сведения информацию о возможности получения новостей через SMS», - говорится в первом сообщении.

В утренней рассылке сообщается, что всем предпринимателям, пострадавшим в результате действий экстремистов, государство окажет помощь.

Напомним, в Казахстане до 19 января т.г. действует режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана   Акорда   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области