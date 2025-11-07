Акорда – Белый дом: от риторики к новой технологической реальности

Ликвидация торговых барьеров

Переговоры «центральноазиатской пятерки» с главой Белого дома стали важным шагом на пути диверсификации экономических отношений и привлечения инвестиций в критически важные сферы.

Для Вашингтона – это еще один элемент в архитектуре глобальной экономической конкуренции, а для государств региона – вопрос баланса между Западом и Востоком в таких важных областях, как инвестиции, торговля, инфраструктура и образование. Поэтому внимание к саммиту было повышенным, а атмосфера конструктивной.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед встречей в верхах побеседовал с казахстанскими студентами, обучающимися в США и представителями ведущих стартапов. В своих зарубежных поездках Глава государства всегда старается встречаться с казахстанской молодежью.

фото: akorda.kz

Параллельно в столицу США съезжались бизнес-делегации стран Центральной Азии. Деловые круги США готовились к бизнес-конференции «Десятая годовщина C5+1», а новости о подписанных меморандумах начали появляться еще до начала переговоров.

Экспертные оценки, ожидания, многочисленные материалы в СМИ создавали насыщенный информационный фон. Свой вклад в информационную повестку внес и Глава нашего государства: Касым-Жомарт Токаев дал интервью двум популярным американским изданиям The Washington Post и The New York Times.

Фото: akorda.kz

В таких ведущих международных СМИ как CNN, Financial Times, Fox News, CBS News, Bloomberg, Axios, The New York Times и многих других рефреном звучал вопрос о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям. В целом отмечалось, что визит Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон стал знаковым для всего региона Центральной Азии.

В экспертных кругах подчеркивалась необходимость отмены устаревшей и уже неактуальной поправки «Джексона - Вэника», ставшей атавизмом холодной войны. И вот хорошая новость – сенаторы и конгрессмены Соединенных Штатов запустили два идентичных законопроекта об установлении статуса постоянных нормальных торговых отношений «PNTR» со странами ЦА.

Это в полной мере соответствует Стратегии США по Центральной Азии на 2019–2025 годы, где во главу угла поставлены вопросы укрепления суверенитета и экономического процветания государств региона.

Следует отметить, что отношения Казахстана и США, придавшие значительный импульс региональной интеграции, активизировались именно с 2019 года. Основа была заложена в сентябре этого года на встрече Президента Казахстана с Президентом США.

2025 год в этом плане, как отмечалось в ходе переговоров – открывает новую эру сотрудничества.

Фото: akorda.kz

Накануне саммита «С5+1» Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп встретились в Овальном кабинете. Глава нашего государства поблагодарил хозяина Белого дома за исключительное гостеприимство по отношению к казахстанской делегации. Отмечался исторический характер президентства Дональда Трампа, под руководством которого США укрепляют свои позиции в качестве ведущей мировой экономической, политической и технологической державы.

Учитывая сложную геополитическую обстановку в мире, обсуждались миротворческие инициативы Президента США и их поддержка со стороны Казахстана. В частности, речь зашла о «Маршруте Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Этот маршрут, как и Средний коридор, проходит через Кавказ, а его развитие стало возможным после установления мира между Баку и Ереваном при содействии Президента США.

Тема миротворчества прозвучала и в контексте присоединения Казахстана к Авраамовским соглашениям. Она обсуждалась в рамках совместного телефонного разговора Президентов Казахстана, США и Премьер-министра Израиля.

Фото: akorda.kz

Глава нашего государства отметил выдающуюся роль Дональда Трампа, создавшего реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке. И Казахстан в этом ключе стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации в рамках многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности.

– Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама, – заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.

По мнению политолога Алибека Тажибаева, присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям носит преимущественно символический и геополитический характер, поскольку Астана и Тель-Авив уже поддерживают полноценные дипломатические отношения более 30 лет.

– В 2024 году товарооборот между странами составил 236 млн долларов, а с 2005 года приток израильских инвестиций превысил 442 млн долларов. Казахстан импортирует передовые израильские технологии в области сельского хозяйства, медицины, водных ресурсов и опреснения, а Израиль получает казахстанские энергоносители и зерно, причем до 25% израильского импорта нефти приходится на Казахстан, – отметил эксперт.

По его мнению, этот шаг позиционирует Казахстан как сторонника международной стабильности и толерантности, укрепляя миросозидательную репутацию нашей страны.

– Присоединение к соглашениям демонстрирует прагматичную многовекторную внешнюю политику Казахстана и готовность участвовать в международных мирных инициативах, что может усилить позиции страны в переговорах с другими партнерами, – отметил Алибек Тажибаев.

В рамках двусторонних переговоров лидеры Казахстана и США обсуждали строительство мостов не только в миротворчестве, но и в экономике.

Глава Белого дома подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Что характерно, переговоры включали и неформальную часть. Дональд Трамп чей реформаторский характер отражается не только на мировой экономике и политике, но и на переустройстве Белого дома, продемонстрировал Касым-Жомарту Токаеву ход строительства нового бального зала.

Фото: akorda.kz

Главы государств вышли за рамки протокола в рамках общения и это говорит о многом. Переговоры Токаева и Трампа длились почти 40 минут, или почти в два раза дольше, чем с другими лидерами, прибывшими на переговоры в Белый дом. Это еще один сигнал о том, что голос нашей страны воспринимается в мире как голос Центральной Азии.

Десять лет успешного партнерства

По завершении двусторонней встречи глав Казахстана и США начался саммит «С5+1». Площадке многостороннего диалога в этом году исполнилось 10 лет. Формат взаимодействия был инициирован в 2015 году для консультаций между главами внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Соединенных Штатов, но последние встречи вышли на уровень глав государств. Нынешний саммит – второй по счету.

Сам факт вывода диалога на новый уровень – говорит о возросшем интересе США к Центральной Азии. Это ощущается по всему: по количеству и качеству политических и бизнес-контактов, росту товарооборота и более глубокой кооперации по ряду стратегических направлений. Сложившийся уровень отношений Президент Казахстана назвал новой эрой взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Фото: akorda.kz

– Я убежден, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию «Сделать Америку снова великой», которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок», – отметил на саммите Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана назвал Дональда Трампа Президентом-миротворцем, который содействовал прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности.

Говоря об укреплении взаимодействия с Соединенными Штатами, Глава нашего государства напомнил, что в период первого президентского срока Дональда Трампа в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства.

– США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане, – сказал Глава государства.

При этом стоит отметить, что на Казахстан приходится 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.

Вот и нынешний визит стал весьма продуктивным. Как сообщил Президент, между компаниями двух стран были заключены сделки на сумму более 17 млрд долларов. В целом, потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США превышает полтриллиона долларов.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Цифры, как видим, довольно внушительные. Заложенный фундамент сотрудничества и обозначенные приоритеты, подкрепленные активной дипломатией Президента, открывают для Казахстана уникальный шанс для модернизации ключевых отраслей. В их числе энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование. Касым-Жомарт Токаев призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке.

В этой уникальной связке и рождается новая технологическая реальность Казахстана и всей Центральной Азии.

По мнению руководителя исследовательского центра A+Analytics Фархада Касенова, с 2020-х годов наблюдается своего рода «ренессанс» интереса США к нашему региону, но с акцентом на экономические инициативы, что эксперт расценивает как положительный сдвиг в отношениях.

– Нынешняя администрация США пересматривает приоритеты в отношении региона и стремится расширить инструменты взаимодействия, включая политические и экономические механизмы. Это отражается и в формате встреч – теперь в них напрямую участвуют лидеры государств, которые обсуждают ключевые направления сотрудничества, – подчеркнул Фархад Касенов.

На саммите «С5+1» Дональду Трампу задали вопрос о подписанных соглашениях и о том, какая из сфер – авиация, минеральные ресурсы или цифровые технологии – является наиболее приоритетной, а также когда он сможет посетить Казахстан.

– Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан - ред). Считаю, что все эти сферы очень важны. Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся Президент, – ответил на вопрос глава Белого дома.

В русле экономической прагматики

Конечно, если говорить об объеме торгового оборота с Казахстаном, то США входит в топ-10, но не на первых позициях. Однако, нужно понимать вес этой державы в мире финансов, ее экономический и технологический потенциал. Собственно, в первые годы независимости именно американцы первыми пришли в качестве инвесторов в нефтегазовый сектор с деньгами, компетенциями и кадрами, открыв «шлюзы» для инвестиций. Ведь в тот период наша страна была терра инкогнита для мирового капитала и после распада СССР на нас смотрели с большим недоверием.

С тех пор произошли колоссальные изменения. Первопроходцы –компании Chevron и ExxonMobil реализуют масштабные нефтегазовые проекты. Wabtec и Leidos работают в железнодорожной и технологической сферах, а PepsiCo строит новый завод. Технологические гиганты Meta и Amazon (Project Kuiper) расширяют цифровые и спутниковые сервисы, повышая связь и продуктивность по всей стране. В финансовом секторе Visa, Mastercard и Citi обеспечивают необходимую инфраструктуру для платежей и банковских операций.

Только в сентябре на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент провел встречи с флагманами американского бизнеса. Тогда было подписано 11 инвестиционных соглашений на сумму 5,2 млрд долларов США.

А в ходе нынешнего визита в Вашингтон подписано уже 30 двусторонних документов. Сделки и меморандумы охватывают стратегические для страны отрасли: энергетику, авиацию, минеральные ресурсы, цифровые технологии, образование и промышленность.

Фото: freepik.com

К примеру, заключены меморандумы о сотрудничестве в сфере IT и цифровых технологий с компаниями Groq, Inc. и NVIDIA. Это партнерство позволит развивать искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру в стране. Важным шагом стало сотрудничество с Beeline и Starlink для внедрения технологии Direct to Cell, обеспечивающей стабильную связь в отдаленных районах страны.

В сфере образования Казахстан подписал соглашения с Arizona State University, Coursera, OpenAI и другими партнерами на сумму порядка 50 млн долларов. Эти проекты направлены на подготовку специалистов и внедрение передовых технологий в нашу страну.

Не осталась без внимания и машиностроительная отрасль – подписано стратегическое соглашение с John Deere на 2,5 млрд долларов.

Меморандум с Cove Kaz Capital Group на 1,1 млрд долларов предполагает разработку вольфрамовых месторождений в Карагандинской области. А авиакомпания Air Astana и Boeing подписали соглашение о расширении дальнемагистрального флота на 18 воздушных судов Boeing 787-9.

Таким образом, большая часть подписанных соглашений между Казахстаном и США направлены на диверсификацию экономики страны – от высоких технологий и цифровой инфраструктуры до транспорта и логистики. Развитие этих направлений становится одним из важных приоритетов экономической политики, и США в этом процессе играют значимую роль.

– Для экономики Казахстана эти соглашения означают создание новых рабочих мест, привлечение передовых технологий, укрепление промышленного потенциала и развитие бизнеса. Масштаб инвестиций подтверждает расширенное стратегическое партнерство между странами и может служить катализатором для дальнейшего притока западных инвестиций в казахстанскую экономику, – отметил политолог, директор Центра «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

Кадры – главный капитал

Активность и присутствие в Казахстане самой крупной экономики мира – индикатор для многих других стран, международных банков и транснациональных корпораций. По сути, такая форма сотрудничества открывает Казахстану доступ к передовым технологиям и финансовым ресурсам мира.

– У нас уже есть ряд отечественных решений, которые выводят наши стартапы в «единороги». Им нужна поддержка. Учитывая талантливую молодежь Казахстана, их математический склад ума и креативный подход к задачам, это стратегически важная задача, – отмечает заместитель председателя правления Ассоциации по развитию искусственного интеллекта в Казахстане Анар Тулеубаева.

Наша страна ускоренными темпами укрепляет позиции в качестве регионального цифрового хаба. Основная часть инвестиций в стартапы Центральной Азии направляется в казахстанские компании, а созданная экосистема уже позволила создать немало интересных проектов.

В Вашингтоне Президенту представили отечественные IT-стартапы, работающие на международных рынках – это первый казахстанский «единорог» Higgsfield AI – платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra – cервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor – стартап в области биотехнологий, ARC Drones – разработчик автономных беспилотников и другие.

Фото: akorda.kz

На встречу с Главой государства пришли представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

– Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация, развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Профессиональные кадры – главный капитал любой страны. Это ключевой фактор успеха, особенно в таких высокотехнологичных отраслях.

– Без людей, способных понимать алгоритмы, вся инфраструктура останется декорацией. Поэтому идея создания совместных программ между университетами актуальна, особенно в контексте недавнего выступления Главы государства о том, что университеты должны стать фабриками идей, смыслов, технологий и так далее. В этом отношении американские университеты могут оказаться весьма полезными для нас, – отметил руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин.

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших образовательных хабов мира, где учатся студенты со всего мира. Именно на этом треке может быть создана добавленная стоимость, которая позволит нашей стране выйти на новую траекторию роста.

Казахстан видит этот потенциал и уже превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. В нашей стране открыто 33 филиала зарубежных университетов, в числе которых такие ведущие американские вузы, как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты.

– Такое долговременное взаимодействие поможет перейти к новым идеям и возможностям, созданию производств с высокой добавленной стоимостью и постепенно уходить от сырьевой зависимости. Это комплексная работа: образование, технологические процессы на заводах и промышленности, а также поиск рынков сбыта, – выразил точку зрения эксперт Фархад Касенов.

Новый транзитный тандем

Экономическая кооперация, доступ к критически важным минералам Центральной Азии и Казахстана, диверсификация маршрутов по доставке на мировой рынок углеводородов – напрямую связаны с инициативами США по развитию альтернативных транспортных маршрутов. В этом контексте инвестиционные инициативы США логично сопрягаются с поддержкой Транскаспийского маршрута (ТМТМ).

Фото: Александр Павский/Kazinform

– Средний коридор соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. В 2023 году объем перевозок по маршруту вырос вдвое до 2,5 миллиона тонн, а к 2027 году планируется увеличить пропускную способность до 10 млн тонн, сократив время доставки до 14-18 дней, из них по Казахстану до 5 дней, – привел данные политолог Алибек Тажибаев.

По его словам, в этом плане перспективно выглядит синхронизация ТМТМ с маршрутом Трампа TRIPP. Это может создать синергию, интегрируя коридоры в единую трансконтинентальную сеть, открывая новые возможности для транзита между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой, увеличивая грузопотоки и транзитные доходы нашей страны.

– Согласно оценкам Всемирного банка, потенциал Среднего коридора к 2030 году может достичь 11-20 млн тонн грузов в год. Казахстан рассчитывает привлечь 20 млрд долларов в транспортную инфраструктуру и завершить модернизацию основных коридоров к 2030 году, а потенциал TRIPP может ускорить этот процесс, – подчеркнул эксперт.

Другими словами, прежде чем вкладываться в новые инвестиционные проекты в США позаботились о транспортной связанности с мировыми рынками.

В частности, в рамках визита в Вашингтон в присутствии Президента Касым-Жомарта Токаева был подписан Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и США по сотрудничеству в сфере критически важных минералов.

В целом визит в США был крайне насыщенным. Глава государства встретился с Государственным секретарем США Марком Рубио, министром торговли Говардом Латником и Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, с членами Палаты представителей Конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.

Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса, вручив ему орден «Достық» I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.

Отдельные встречи прошли с представителями крупного бизнеса – председателем совета директоров корпорации Chevron Майклом Уиртом и президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко.

Итоги визита по сумме сделок, перевесившие сентябрьские встречи в Нью-Йорке, и потенциально открывающие новую главу в отношениях наших стран, позволяют рассматривать США как одного из важнейших партнеров в достижении амбициозной цели – удвоения ВВП Казахстана до 450 миллиардов долларов к 2029 году.

Это важная часть многогранной стратегии Казахстана, опирающаяся на прагматизм, модернизацию, и превращение ресурсного и транзитного потенциала в новые производственные мощности, экспортные коридоры и технологические альянсы, способные коренным образом преобразовать экономический ландшафт нашей страны и Центральной Азии.