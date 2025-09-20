Акмолинцы поддержали глобальное экодвижение: субботники прошли в Кокшетау и Косшы

Главные центры притяжения оказались в Кокшетау и Косшы, где экологическая повестка превратилась в события городского масштаба.

В Кокшетау с раннего утра на сопке Букпа работали сотрудники департамента экологии, коммунальные службы и около двухсот волонтеров. Начальник отдела государственного экологического контроля департамента экологии Арыстанбек Таскынбаев напомнил, что у региона за плечами уже серьезные результаты.

Фото: акимат Акмолинской области

— В первой половине года в Акмолинской области к акции было привлечено 463 тысячи человек, собрано более 80 тысяч тонн мусора. Сегодняшнее мероприятие — продолжение этой работы. Субботники будут продолжаться до 11 октября, а четвертого октября мы проведем масштабную посадку деревьев, — рассказал Арыстанбек Таскынбаев.

Эту работу активно поддерживают студенты местных вузов. Десятки молодых ребят вышли на уборку как единая команда. Волонтерское движение в Кокшетау становится частью глобальной экоповестки — участие школьников выходит за рамки одного субботника.

Фото: акимат Акмолинской области

— Около 300 человек из Кокшетау записались в международное волонтерское движение UNICEF. Мы уже начали обучение и получим сертификаты, чтобы расширить сферу своей деятельности, — поделилась участница акции, десятиклассница Айша Алтынбек.

В это же время в Косшы уборка развернулась на набережной реки Саркырама. Более двухсот жителей города и студентов занялись очисткой территории, а заодно учились правильно сортировать отходы. Местные власти отмечают, что экология в Косшы стала традицией, а не разовой акцией.

Фото: акимат Акмолинской области

— Летом в городе прошла акция «Жасыл ел», в которой приняли участие порядка 90 человек. Это были в основном школьники и студенты, которые на время каникул решили посвятить себя общественно полезной работе. Каждый год мы видим, что число участников растет, и это не может не радовать. Для нас важно не только поддерживать порядок в городе, но и формировать у молодежи чувство ответственности за окружающую среду. Такие акции становятся своеобразной школой воспитания — здесь ребята учатся работать в команде, видеть результат своего труда и понимать, что чистота и уют города зависят именно от них. Это не только вопрос наведения порядка, это вопрос воспитания любви к родному краю и природы в целом, — отметил аким Косшы Азамат Капышев.

Среди участников субботника была и группа студентов-экологов Международного университета «Астана». Их вместе с преподавателями пригласили поддержать мероприятие.

Фото: акимат Акмолинской области

— Нас пригласили участвовать в этом субботнике со студентами-экологами. Мы ежегодно принимаем участие в таких мероприятиях — не только субботниках, но и посадке деревьев. Студенты осознанно пришли сюда, потому что они — экологи, и хотят заботиться о нашей планете, хотят оставить ее чистой для будущих поколений. Мы всегда поддерживаем и другие инициативы, куда нас приглашают, — пояснила старший преподаватель университета Айман Карабалаева.

Проект «StopMusor» также гармонично вписался в акцию «Таза Қазақстан».

— Почти каждые три месяца мы проводим уборки на разных локациях. Я вижу, что местные власти подключаются активно к этой работе. Президент в своем Послании говорил о важности цифровизации, и я считаю, что в экологии она тоже нужна, — поделилась мнением председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

Фото: акимат Акмолинской области

О масштабах всей кампании напомнил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР Ерболат Кожиков. По его словам, «Таза Қазақстан» стала частью системной работы.

- Мы проводим эту акцию уже четвертый год, и за это время она превратилась в настоящую народную традицию. Только за один день по всей республике участие приняли около миллиона человек, а общий объем собранного мусора составил порядка 60 тысяч тонн. Сегодня мы делаем упор не только на масштаб, но и на качество работы — внедряем сортировку отходов. Для этого предусмотрены отдельные мешки для пластика и для других видов мусора, чтобы на полигонах его было легче перерабатывать. Такие субботники проходят дважды в год — весной и осенью, и каждый раз мы уделяем особое внимание очистке водоемов, потому что именно они наиболее уязвимы к загрязнению. Это большая совместная работа государства, экологов и простых граждан, которая шаг за шагом делает наши города и села чище, - сказал Е. Кожиков.

Фото: акимат Акмолинской области

Важно, что в этот день субботники прошли не только в областном центре и городе-спутнике столицы. Акция охватила все районы Акмолинской области — от берегов малых рек до дворов сельских школ.