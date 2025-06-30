Акмолинского выпускника избили после праздника: полиция завела уголовное дело

Мама пострадавшего записала видеообращение к правоохранительным органам и неравнодушным гражданам, в котором рассказала подробности случившегося.

По ее словам, 21 июня 2025 года на ее сына, выпускника одной из школ города Акколь, напали двое мужчин и нанесли ему телесные повреждения. Нападавшим, по словам женщины, 31 и 23 года.

— Возможно, нападавшие находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Один из них был за рулем автомобиля и пытался сначала задавить сына, а после оба нападавших вышли из машины и стали его избивать до обморочного состояния, — рассказала женщина.

Её сын попал в больницу. По словам женщины, туда же приехали двое сторонников нападавших с просьбой не обращаться в полицию. При этом сами нападавшие также находились в медучреждении, вели себя агрессивно, оскорбляли и угрожали женщине.

Согласно видеообращению, подозреваемые до сих пор не задержаны и находятся на свободе.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 18-летний парень поступил в травматологическое отделение Аккольской районной больницы с сотрясением головного мозга и переломом носа. Согласно протоколу, он был госпитализирован. После курса лечения парень был выписан. Состояние его медики оценивают как стабильное. В дальнейшем парень пройдёт КТ и судмедэкспертизу.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по факту хулиганских действий в отношении жителя города Акколь, 2007 года рождения, уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РК. (хулиганство) было возбуждено в день обращения.

— Сразу же все участники конфликта были установлены и допрошены. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства инцидента. Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что драка со смертельным исходом произошла в Талдыкоргане.