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Акмолинский спортсмен: как стать победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»

20 Мая 2021 18:41
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Акмолинский спортсмен: как стать победителем проекта «100 новых лиц Казахстана»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам народного голосования и выбора жюри двое акмолинцев стали победителями проекта «100 новых лиц Казахстана», проведенного в этом году под эгидой 30-летия Независимости. Один из них - спортсмен Жалгас Тайкенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

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Родился и вырос Жалгас в Атбасаре. В детстве в результате несчастного случая потерял ногу. На протез Жалгас встал в пять лет. В 15 летнем возрасте открыл для себя workout. Это отличный способ управлять своим весом и телом на турниках и брусьях. Учиться было не у кого, смотрел мотивирующие видео, вдохновлялся легендами уличного спорта. Вскоре юноша стал проделывать такие трюки, что вокруг него собиралась толпа. С каждым днем желающих учиться мастерству у парня становилось больше. Уличные турникмены основывали команды, соревновались между собой.

«Позже к своим тренировкам я подключил плавание, где узнал о пара-каноэ, это что-то вроде байдарки для людей с повреждением опорно-двигательного аппарата. Однако таким видом спорта никто из казахстанцев ранее не занимался. Меня заинтересовал этот вид спорта, это было что-то новое и необычное. Хотелось быть первопроходцем, открыть этот вид спорта для казахстанцев, представлять страну на международной арене. Благодаря поддержке государства меня направили на тренировки в Россию», - поделился спортсмен.


Потенциал акмолинца наставники разглядели сразу, они подготовили его на чемпионат Азии, который он выиграл. Видя успех Жалгаса, в пара-каноэ пришли и другие казахстанцы. В частности, чемпион лично стал помогать развиваться в данном направлении Бибарысу Спатаю из Шымкента.

Сегодня Жалгас тренируется в Туркестанской области и готовится к параолимпийским играм, которые пройдут в Токио в августе этого года.

К слову, в этом году по республике определены 30 победителей, среди них молодые люди разных профессий, выросшие в период независимости страны – спортсмены, учёные, врачи, добившиеся успеха как на родине, так и за рубежом.


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#Акмолинская область   #Спорт   #100 новых лиц Казахстана   #Общество   #Молодежь  
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