Акмолинским аграриям выделили 74,3 тысячи тонн ГСМ для посевных работ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На кредитование весенне-полевых работ по программе «Кен Дала» через Аграрную кредитную корпорацию в Акмолинской области профинансировано 327 заявок на 29,4 млрд тенге. На программу форвардного закупа через АО «НК «Продкорпорации» выделено 4,1 млрд тенге. О том, как осуществляется перед посевной кампанией господдержка аграриев региона, на прошедшем брифинге сообщил и.о. руководителя управления сельского хозяйства Акмолинской области Хасым Иткусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В посевной кампании текущего года планируется участие около 15,1 тысячи тракторов, 16,6 тысячи сеялок и 1,5 тысячи единиц высокопроизводительных посевных комплексов. Этой техникой планируется провести посев около 70% всей посевной площади, а это примерно 3,2 млн га. Кроме того, на постоянной основе ведется работа по оснащению машинно-тракторного парка в основном современной и высокопроизводительной техникой.

«С начала года приобретено 366 единиц сельхозтехники на сумму около 16,7 млрд тенге, в том числе 83 трактора, 33 посевных комплекса, 41 сеялка и 209 единиц другой сельскохозяйственной техники. Государство в данном вопросе оказывает большую господдержку», - поделился выступающий.

Производится инвестиционное субсидирование – до 25% затрат на приобретение сельхозтехники, осуществляется субсидирование процентной ставки лизинговой техники.

«На эти цели мы также направляем значительные средства, по этой программе для области предусмотрено более 16 мдрд тенге. И на сегодняшний день мы сельхозтоваропроизводителям направили более 9 млрд тенге. Готовность техники на сегодняшний день составляет 100%. Сейчас перед нами стоит задача - обеспечить сев сельскохозяйственных культур в оптимальные и рекомендуемые сроки», - поделился Хасым Иткусов.

Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании также является наличие достаточного количества ГСМ. В текущем году на весенне-полевые работы Правительством РК для Акмолинской области выделен гарантированный объем дизтоплива по фиксированным ценам - 74,3 тысячи тонн. В настоящее время проводится выборка.

«С февраля мы проводим эту работу. Уже заключены договоры на 59 тысяч тонн, в настоящее время производится оплата и доставка дизельного топлива в районные терминалы и его выборка. При этом отпускная цена дизтоплива составляет 222 тысяч тенге за тонну, конечная цена для аграриев – 220 тенге за 1 литр», - пояснил спикер.

Для успешного проведения весенне-полевых работ в текущем году предусмотрена также государственная поддержка аграрного сектора путем субсидирования и кредитования сельхозтоваропроизводителей. Так, в текущем году на развитие отрасли сельского хозяйства региона выделено 46,6 млрд тенге субсидий, в том числе на отрасль растениеводства 12,9 млрд тенге.

На кредитование весенне-полевых работ по программе «Кен Дала» через Аграрную кредитную корпорацию профинансировано 327 заявок на 29,4 млрд тенге. На программу форвардного закупа через АО «НК «Продкорпорации» выделено 4,1 млрд тенге, профинансировано 47 субъектов на 3,4 млрд тенге. Законтрактовано 48,5 тысячи тонны зерна. В связи с уменьшением суммы по программе форвардного закупа, представительством АО «НК «Продкорпорация» было запущена программа товарных кредитов на проведение весенне-полевых и уборочных работ текущего года.

«На сегодняшний день по программе товарных кредитов Координационным советом рассмотрено и утверждено 11 заявок на общий объем к выдаче 61,3 тысячи тонн зерна. Благодаря реализуемым государством программам поддержки сельского хозяйства предоставляется возможность полного перевооружения материально-технической базы сельхозформирований», - резюмировал Хасым Иткусов.