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Акмолинских спасателей наградили ко Дню Независимости

Автор:  
Оксана Матасова
16 Декабря 2020, 00:43
Акмолинских спасателей наградили ко Дню Независимости

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в честь Дня Независимости были награждены отличившиеся пожарные и спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев в честь Дня Независимости наградил пожарных и спасателей грамотами и благодарственными письмами МЧС Республики Казахстан.

photo «Медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» награжден заместитель оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Булат Байшутов. Грамотой МЧС Республики Казахстан - главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Бауыржан Жолдасов. Благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан - старший инструктор по вождению пожарного автомобиля СПЧ № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, старший сержант гражданской защиты Александр Шидловской», - отметили в ведомстве.

Н.Атыгаев поздравил коллег и отметил, что текущий год стал переломным в мировой истории. Люди столкнулись с ранее неизвестным, незримым и коварным врагом – коронавирусной инфекцией. Спасатели там, где труднее всего, они по первому сигналу устремляются туда, где необходима помощь. Их задача не только вовремя оказать ее, но и сделать все возможное, чтобы предотвратить беду.

«От всей души поздравляю Вас с Днем Независимости! Здоровья вам, благополучия и счастья! Успехов в благородном труде! Пусть каждый день будет спокойным и безопасным», - подытожил главный спасатель региона.

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