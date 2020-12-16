Акмолинских спасателей наградили ко Дню Независимости

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в честь Дня Независимости были награждены отличившиеся пожарные и спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев в честь Дня Независимости наградил пожарных и спасателей грамотами и благодарственными письмами МЧС Республики Казахстан.

«Медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» награжден заместитель оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Булат Байшутов. Грамотой МЧС Республики Казахстан - главный специалист отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Бауыржан Жолдасов. Благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан - старший инструктор по вождению пожарного автомобиля СПЧ № 9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, старший сержант гражданской защиты Александр Шидловской», - отметили в ведомстве.

Н.Атыгаев поздравил коллег и отметил, что текущий год стал переломным в мировой истории. Люди столкнулись с ранее неизвестным, незримым и коварным врагом – коронавирусной инфекцией. Спасатели там, где труднее всего, они по первому сигналу устремляются туда, где необходима помощь. Их задача не только вовремя оказать ее, но и сделать все возможное, чтобы предотвратить беду.

«От всей души поздравляю Вас с Днем Независимости! Здоровья вам, благополучия и счастья! Успехов в благородном труде! Пусть каждый день будет спокойным и безопасным», - подытожил главный спасатель региона.