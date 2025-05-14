Акмолинских дачников штрафуют за сжигание мусора

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, только за одну прошлую неделю в регионе к административной ответственности были привлечены 18 дачников: 10 - в виде штрафа и 8 - в виде предупреждения.

Фото: ДЧС Акмолинской области

- 766 740 тенге составила общая сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в дачных массивах. Всего с начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрированы один пожар на дачных участках и 139 случаев возгораний в лесостепных массивах, - поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Спасатели напомнили жителям и гостям области, что за сжигание мусора и сухой растительности на расстоянии менее 50 метров от жилых строений, а также за разведение огня в неположенном месте предусмотрено административное наказание по ч. 1 ст. 410 КоАП РК в виде штрафа до 5 МРП - 19660 тг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане усилили противопожарный контроль с помощью дронов.