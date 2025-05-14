РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:32, 13 Май 2025 | GMT +5

    Акмолинских дачников штрафуют за сжигание мусора

    В регионе общая сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в дачных массивах составила 766 740 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акмолинских дачников штрафуют за сжигание мусора
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, только за одну прошлую неделю в регионе к административной ответственности были привлечены 18 дачников: 10 - в виде штрафа и 8 - в виде предупреждения.

    Акмолинских дачников штрафуют за сжигание мусора
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    - 766 740 тенге составила общая сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в дачных массивах. Всего с начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрированы один пожар на дачных участках и 139 случаев возгораний в лесостепных массивах, - поделился официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Акмолинских дачников штрафуют за сжигание мусора
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Спасатели напомнили жителям и гостям области, что за сжигание мусора и сухой растительности на расстоянии менее 50 метров от жилых строений, а также за разведение огня в неположенном месте предусмотрено административное наказание по ч. 1 ст. 410 КоАП РК в виде штрафа до 5 МРП - 19660 тг.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане усилили противопожарный контроль с помощью дронов. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Штрафы Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают