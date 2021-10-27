Акмолинские товаропроизводители представят продукцию на заключительной ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область, находящаяся в непосредственной близости с главным городом страны, бесперебойно обеспечивает продуктами питания не только жителей региона, но и столицы. В рамках развития продовольственного пояса определена 300-километровая зона, в которую вошли 17 районов области. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Одним из каналов доступности местной продукции столичному населению по приемлемым ценам является проведение продовольственных ярмарок.

Для этой цели 30-31 октября свою продукцию в г. Нур-Султане представят сельхозпроизводители из Акмолинской области.

Для гостей и жителей столицы станут доступны свыше 50 наименований продуктов питания местного производства. Разнообразный экологически чистый ассортимент: овощи, фрукты, кисло-молочные, мясные изделия и много другой продукции будут продаваться на столичных прилавках по цене ниже рыночной на 10-15 процентов.

«Аграрии области привезут 123 тонн мясных и колбасных изделий, порядка 50 тонн молока и молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 394 тыс. штук яиц, более 13 тонн муки, 164 тонны картофеля, порядка 54 тонн овощей, более 3 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 тонн другой бакалейной продукции», - проинформировали в управлении сельского хозяйства.

По информации областного ведомства, в ярмарке примут участие две сотни торговцев, которые представят более 460 тонн своей продукции.







