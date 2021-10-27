Акмолинские товаропроизводители представят продукцию на заключительной ярмарке в Нур-Султане
Одним из каналов доступности местной продукции столичному населению по приемлемым ценам является проведение продовольственных ярмарок.
Для этой цели 30-31 октября свою продукцию в г. Нур-Султане представят сельхозпроизводители из Акмолинской области.
Для гостей и жителей столицы станут доступны свыше 50 наименований продуктов питания местного производства. Разнообразный экологически чистый ассортимент: овощи, фрукты, кисло-молочные, мясные изделия и много другой продукции будут продаваться на столичных прилавках по цене ниже рыночной на 10-15 процентов.
«Аграрии области привезут 123 тонн мясных и колбасных изделий, порядка 50 тонн молока и молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 394 тыс. штук яиц, более 13 тонн муки, 164 тонны картофеля, порядка 54 тонн овощей, более 3 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 тонн другой бакалейной продукции», - проинформировали в управлении сельского хозяйства.
По информации областного ведомства, в ярмарке примут участие две сотни торговцев, которые представят более 460 тонн своей продукции.