Акмолинские спасатели вновь стали донорами

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 25 сотрудников ДЧС Акмолинской области во главе с заместителем начальника Манарбеком Шапагатовым стали донорами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС региона, по инициативе ведомства спасатели сдали кровь в акмолинский областной центр крови, тем самым пополнив запасы донорской крови.

Отметим, что сотрудники ДЧС региона на постоянной основе сдают кровь, а также участвуют в различных акциях по сдаче крови. Многие из них являются постоянными донорами.

«Сдать кровь – это недолго и нетрудно, ведь это обязательно поможет кому-то, спасет ему здоровье или жизнь. Регулярная сдача крови доказывает, что настоящие спасатели готовы прийти на помощь не только в чрезвычайных ситуациях», - добавили в ведомстве.







