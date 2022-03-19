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    17:23, 19 Март 2022 | GMT +6

    Акмолинские спасатели вновь стали донорами

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 25 сотрудников ДЧС Акмолинской области во главе с заместителем начальника Манарбеком Шапагатовым стали донорами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС региона, по инициативе ведомства спасатели сдали кровь в акмолинский областной центр крови, тем самым пополнив запасы донорской крови.

    Отметим, что сотрудники ДЧС региона на постоянной основе сдают кровь, а также участвуют в различных акциях по сдаче крови. Многие из них являются постоянными донорами.

    «Сдать кровь – это недолго и нетрудно, ведь это обязательно поможет кому-то, спасет ему здоровье или жизнь. Регулярная сдача крови доказывает, что настоящие спасатели готовы прийти на помощь не только в чрезвычайных ситуациях», - добавили в ведомстве.




    Теги:
    ДЧС Донорство Общество Акмолинская область
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