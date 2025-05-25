Акмолинские полицейские напомнили об опасностях, которые таят дворы и дороги для детей

- Когда завершается учебный год, особенно важно говорить не только о достижениях, но и о нашей общей ответственности — безопасности детей. В этом году последние звонки проходят в 341 школе области. Для обеспечения порядка и безопасности задействовано около 600 сотрудников полиции и 173 экипажа патрульных служб. Это не просто цифры — это реальные усилия, направленные на то, чтобы наши дети были под защитой, - поделился и.о. начальника МПС ДП Акмолинской области Ерболат Хусаинов.

К сожалению, только за этот год зафиксировано 57 случаев, в которых несовершеннолетние пострадали от преступлений. Из них 4 случая связаны с имущественными преступлениями — кражей, мошенничеством, вымогательством, хулиганством, 19 получили вред здоровью, 15 стали жертвами иных противоправных действий. Основная причина подобных трагедий — недостаточная осведомлённость детей об угрозах как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве.

- Очень важно развивать у детей критическое мышление — учить их задавать вопросы, сомневаться, не поддаваться давлению. Любая «шутка» или «эксперимент» может обернуться серьезными последствиями, вплоть до привлечения к ответственности. Важно контролировать, с кем и как ваш ребёнок общается онлайн, в какие игры играет, какие сайты посещает. Обсуждайте увиденное и услышанное, - добавил спикер.

Акмолинские полицейские продолжают акции «Безопасный двор» и «Безопасная дорога. Также в летнее время нельзя забывать о элементарных правилах дорожного движения, которым нужно обучать с раннего возраста. В текущем году в Акмолинской области произошло 68 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых четверо погибло и 96 детей было травмировано. При этом двое погибших и 67 травмированных детей были пешеходами.

- Для повышения уровня безопасности за последние два года была проведена масштабная работа: 415 образовательных учреждений были оборудованы средствами дорожной безопасности. Вблизи этих учреждений были установлены 307 дорожных знаков «Внимание, дети», чтобы привлечь внимание водителей, 441 знак «Пешеходный переход», обозначающий безопасные пути для перехода дороги, 272 знака ограничения скорости, чтобы водители снижали скорость вблизи школ и садов. 204 участка оснащены искусственными неровностями, чтобы принудительно замедлить движение транспорта. Также нанесена разметка на 227 участках дорог, установлены 4 светофора, 139 знаков парковки и 176 информационных панно, - добавил начальник управления административной полиции ДП Акмолинской области Ержан Кошкарбаев.

Полицейские призвали родителей быть примером безопасного поведения, напоминать детям о правилах дорожного движения и следить за их безопасностью не только на дорогах, но и во дворах.

Напомним, последний звонок прозвенел вчера в школах Казахстана.