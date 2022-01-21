Акмолинские полицейские помогли потушить пожар в доме многодетной семьи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские помогли потушить пожар в доме многодетной семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Поздним зимним вечером пожар заставил беременную женщину с пятью детьми выбежать на улицу без верхней одежды и босиком.

5 января около 11:00 часов вечера в частном доме многодетной семьи села Викторовка Зерендинского района случился пожар. Отец семейства в это время находился на заработках в столице. В доме же оставалась 34-летняя Ирина и ее пятеро детей. Позже женщина рассказала, что, когда начался пожар, она с детьми бросилась из дома и выбежала на дорогу. В это время участковые инспекторы Ардак Нурмуканов и Ризабек Куанышбаев совершали объезд административного участка, заметив местную жительницу, сотрудники незамедлительно посадили женщину и ее малышей в автомобиль, а сами отправились к месту происшествия. Прибыв к дому многодетной семьи, полицейские в первую очередь вынесли газовый баллон и приступили к тушению пожара. В веранде дома к этому времени сгорела стена, дверь и потолок. Но, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции им удалось локализовать очаг возгорания, остановив тем самым дальнейшее распространение огня.