Акмолинские медики озвучили состояние найденного с травмами в степи ребенка

На сегодняшний день мальчик переведен в многопрофильную областную детскую больницу и находится под охраной, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-секретаря управления здравоохранения Акмолинской области Мадины Смагуловой, пятилетний ребенок поступил в Астраханскую районную больницу избитый, голодный и неухоженный.

— Наши врачи стабилизировали его состояние и назначили ряд обследований. Буквально вчера ребенок был переведен в многопрофильную областную детскую больницу в Кокшетау для дообследования, включая консультации профильных специалистов. Его состояние стабильное, прямой угрозы жизни нет, — поделилась Мадина Смагулова.

Как отметила спикер, мальчик очень общительный и на сегодняшний день имеет хороший аппетит.

— На данный момент в целях его безопасности у палаты дежурят сотрудники полиции. В целом, делом занимаются органы опеки и полиция, — добавила Мадина Смагулова.

Напомним, ранее сообщалось, что пятилетнего ребенка с травмами нашли в степи в Акмолинской области. Было возбуждено два уголовных дела — по фактам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.