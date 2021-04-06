Акмолинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

«В «желтой» зоне: город Шымкент и Карагандинская область. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении.