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    09:50, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Акмолинская область вошла в «красную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля 2021 года, в «красной» зоне находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

    «В «желтой» зоне: город Шымкент и Карагандинская область. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Акмолинская область
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