Акмолинская молодежь встретилась с героем труда Иваном Сауэром
О селе Родина и одноименном ТОО «Агрофирма «Родина» Целиноградского района, возглавляемом Иваном Сауэром, известно во всей республике.
В селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.
В ходе встречи Иван Сауэр провел экскурсию по предприятию, рассказал ребятам о своем жизненном и профессиональном пути, о знакомстве с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, поделился советами и дал наставления.
«Конечно, в начале моего трудового пути было нелегко. Но благодаря желанию и упорству со временем все наладилось. Для того, чтобы достичь успеха нужно честно и неустанно трудиться, тогда у вас все обязательно получится», - обратился к участникам известный меценат.
К слову, в сельском округе Родина на сегодня проживает около двух тысяч человек, семьсот из них трудятся в ТОО «Агрофирма «Родина».