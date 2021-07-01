Акмолинская молодежь встретилась с героем труда Иваном Сауэром

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В юбилейный год 30-летия Независимости страны, а также в преддверии Дня столицы в селе Родина Целиноградского района Акмолинской области прошла встреча молодежи района с директором ТОО «Агрофирма «Родина», обладателем звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Иваном Сауэром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

О селе Родина и одноименном ТОО «Агрофирма «Родина» Целиноградского района, возглавляемом Иваном Сауэром, известно во всей республике.

В селе созданы все комфортные условия для жизни. Построены крытый хоккейный корт, парк культуры и отдыха со спортивными и игровыми комплексами, библиотека, салон красоты, православный храм и другая инфраструктура. За счет средств предприятия содержатся и ремонтируются все без исключения социальные объекты.

В ходе встречи Иван Сауэр провел экскурсию по предприятию, рассказал ребятам о своем жизненном и профессиональном пути, о знакомстве с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, поделился советами и дал наставления.

«Конечно, в начале моего трудового пути было нелегко. Но благодаря желанию и упорству со временем все наладилось. Для того, чтобы достичь успеха нужно честно и неустанно трудиться, тогда у вас все обязательно получится», - обратился к участникам известный меценат.

К слову, в сельском округе Родина на сегодня проживает около двух тысяч человек, семьсот из них трудятся в ТОО «Агрофирма «Родина».