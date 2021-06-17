Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Акмолинская молодежь посетила Туркестан

Автор:  
Оксана Матасова
17 Июня 2021, 14:48
Акмолинская молодежь посетила Туркестан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В юбилейный год Независимости в рамках проекта «Táýelsiz jastar kerýeni» 15 представителей молодежи Акмолинской области, в числе которых активисты, волонтеры и лидеры молодежных организаций, а также победители международных и республиканских конкурсов, совершили трехдневную поездку в один из самых известных культурно-исторических и сакральных центров тюркоязычного мира - город Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансии Есекеевой, это традиционный проект управления внутренней политики региона, направленный на знание молодежью истории и культуры своей страны, города, области.

«До этого мы совершали поездки по Акмолинской области, но вся молодежь уже знает историю нашего региона, поэтому решили на этот раз отправиться в Туркестан, который недавно только стал центром областного значения и где есть много исторических сакральных мест», - поделилась девушка.

Экскурсия включала посещение сакральных мест, достопримечательностей города, обзор новых архитектурных объектов, концерт - парад талантов «Звездный вечер», в котором приняла участие и молодежь Акмолинской области, продемонстрировав свои таланты, а также посещение Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.

«Мы увидели историю своими глазами. Если раньше мы только читали о ней в книгах, к примеру, о том, что Чингисхан шесть месяцев не мог завоевать Отырар. Теперь же этот город мы увидели воочию. Сколько веков прошло, но стены его так и остались. Ты осознаешь историю совершенно по-другому, когда видишь все своими глазами, она проходит через тебя…Читать и слышать – это одно, а увидеть - совершенно другое», - отметила М. Есекеева.

Как добавили в управлении внутренней политики региона, ознакомление молодежи с историей и культурой страны играет большую роль в воспитании патриотизма подрастающего поколения. А данный проект является одним из многочисленных проектов, реализуемых для молодежи региона в юбилей Независимости.

Акмолинская область   Туркестанская область   Туризм   Культура   История Казахстана   Видео   Сакральная география   Регионы   Общество   Молодежь   30 лет Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора