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Акмолинская молодежь посещает сакральные места Туркестана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Июня 2021, 09:54
Акмолинская молодежь посещает сакральные места Туркестана

КОКШЕТАУ-ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в рамках проекта «TÁÝELSIZ JASTAR KERÝENI» для молодежи Акмолинской области, в числе которой активисты, волонтеры и сотрудники различных учреждений организована поездка в один из самых известных культурно-исторических и сакральных центров тюркоязычного мира - город Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Экскурсия включает в себя целую программу, состоящую из посещения сакральных мест, достопримечательностей города, обзора новых архитектурных объектов, парада талантов «Звездный вечер», а также посещения Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Яссауи.

«Город Туркестан, расположившийся посреди засушливых степей Казахстана – настоящий подарок истории туристической отрасли. Я уверена, что посещая сакральные места, участники проекта получат для себя много полезной информации, пообщаются с коллегами из других городов, а также зарядятся массой положительных эмоций. Мы очень рады, что нам предоставилась возможность посетить это святое место», – поделилась руководитель молодежного ресурсного центра Акмолинской области Мансия Есекеева.

Проект является одним из многочисленных проектов, реализуемых для молодежи Акмолинской области в юбилей независимости.

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Акмолинская область   Туркестанская область   Туризм   История Казахстана   Молодежь   30 лет Независимости  
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