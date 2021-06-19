Акмолинская медсестра стала обладательницей медали им. Флоренс Найтингейл

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Медсестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации многопрофильной областной больницы, учредитель общественного благотворительного фонда «Вера в добро» и изобретатель легендарной мази от пролежней Татьяна Спиглазова стала обладательницей медали имени Флоренс Найтингейл. Это шестая медаль на счету у Казахстана и вторая - у Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первой акмолинкой, получившую заслуженную награду еще в 1973 году за оказанную медицинскую помощь в годы Второй мировой войны и оказание помощи в мирное время, была знаменитая Мария Смирнова (Кухарская). И вот почти через 50 лет вторую медаль им. Флоренс Найтингейл присудили еще одной жительнице региона, которая всю свою жизнь посвящает помощи тяжелобольным пациентам. И это не пустые слова. Когда врачи разводят руками и возвращают больного домой, на помощь приходит Татьяна Спиглазова, навещающая пациента и делающая все, чтобы не только облегчить его страдания, но и вернуть к жизни.

«Еще в детстве я хотела стать медиком, играла в куклы, перевязывала соседей. Я как-то сразу решила, что буду работать врачом, и на вопросы о будущем отвечала, что буду лечить людей. А когда была подростком, у меня тяжело заболел папа. И я столкнулась с множеством проблем, с которыми сталкиваются все тяжелобольные пациенты. Хотя моего папы уже нет более 20 лет, проблемы эти все еще существуют», - начала рассказ Татьяна.

Девушка, занимавшаяся волонтерской деятельностью задолго до работы медсестрой, помогала больным не только в стенах палаты. Помня беду, произошедшую с отцом, и работая с тяжелобольными в отделении реанимации, Татьяна поняла, что многие люди сталкиваются в домашних условиях с такими проблемами, как замена трахеостомической трубки, желудочного зонда, цистостомы, пролежни и многое другое.

«Изначально я не знала, что делать. Около 10 лет назад, видя все это, я решила получить второе образование. Закончила «Фармацию» в кокшетауском высшем медколледже и изобрела свою мазь для лечения пролежней. Даже получила патент на изобретение. Но для регистрации в 2016 году требовалось от 8 до 10 млн тенге. Конечно, таких денег у меня не было, спонсоров найти до сих пор не удается. Поэтому с 2016 года я не могу зарегистрировать свою мазь. Зато я сама изготавливаю ее на дому и лечу пролежни пациентам», - делится Татьяна.

Сегодня, кроме основной работы, женщина находит время ежедневно навещать тех, кто не сможет выжить без ее участия. В тяжелых случаях к пациенту Татьяна может сорваться по звонку даже среди ночи. Практически для каждой семьи, в которой есть тяжелобольной человек, Татьяна стала родной, даруя шанс на спасение их близкого.

«Пациентов с каждым днем все больше. Наш фонд «Вера в добро» сотрудничает с кокшетауским высшим медколледжем, но это больше как практика для студентов. К тяжелобольному я не могу их отправить, здесь нужен большой опыт и это ответственность. Даже неправильные санация трахеостомической трубки, постановка желудочного зонда тяжелобольному чреваты последствиями. Но ребята набираются опыта, помогают купать тяжелобольных», - продолжает рассказ Татьяна.

В первую волну пандемии у медсестры было более 70 пациентов, которым требовался экстренный уход. Приезжала домой глубокой ночью и готовила мазь для своих пациентов.

«Конечно, очень тяжело видеть, когда человеку становится хуже. Но когда тяжелобольного выписывают умирать, а он, благодаря моей помощи, восстанавливается, согласитесь, это многого стоит! И когда видишь свою работу и какие раны лечит мазь – это тоже многого стоит! Она растительного происхождения, ей пользуются уже во всех городах Казахстана и даже в России», - говорит Татьяна.

Стаж работы Т. Спиглазовой на сегодняшний день более 20 лет. Татьяна давно потеряла счет всем тем, кому смогла помочь. Но это и неважно. Сами пациенты ждут свою спасительницу с особой благодарностью, и даже те, которые находятся в сопоре, узнают ее по голосу.

«Какой должна быть настоящая медсестра? Это должен быть человек с большим сердцем. Когда ты приходишь на работу, у тебя уже не должно быть мыслей о своих проблемах. Ты забываешь о них. Наверное, ты просто должен быть фанатом своей профессии…Я знала, что акмолинский филиал общества красного полумесяца подал меня на награждение, но то, что мне присудят эту награду - медаль им. Флоренс Найтингейл, я не ожидала. Спасибо Швейцарии, которая оценила мою работу! Накануне Дня медицинского работника я желаю всем, кто посвятил свою жизнь медицине, в этот замечательный июньский день забыть о трудностях, разочарованиях и проблемах. Вы отдаете частицу своего сердца каждому пациенту, так пусть ваше благородное служение будет вознаграждено сполна. Вы ежедневно боретесь за чье-то здоровье, так пусть же ваше здоровье вас никогда не подводит. Сил и терпения вам, уважаемые медицинские работники, и будьте счастливы!» - добавила Татьяна.

Ранее в преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Алексей Цой поздравил коллег с профессиональным праздником.