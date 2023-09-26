Акмолинская и Оренбургская области намерены усилить сотрудничество

В Астане, в Международном выставочном центре EXPO, проходит Международная выставка «ИННОПРОМ. Казахстан». В ходе мероприятия делегацией Акмолинской области проведен ряд встреч по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Встреча с акимом Акмолинской области и вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной деятельности прошла в первый день международной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан». Марат Ахметжанов и Игнат Петухов предметно обсудили возможности и перспективы сотрудничества между регионами.

Стороны договорились разработать Дорожную карту мероприятий между Акмолинской и Оренбургской областями в сфере развития сельского хозяйства, промышленности, цифровизации и туризма.

Открывая встречу, Марат Ахметжанов, отметил что акмолинская сторона готова всячески поддержать инвесторов и создать благоприятные условия для организации совместных производств.

- У нас имеются все возможности - земля, производственные и кадровые ресурсы, сырьевая база. Акмолинская область обладает большим промышленным и туристским потенциалом. У нас самый большой зерновой клин в стране - 5,3 млн га пашни. Уверен, что наша сегодняшняя встреча внесет свой вклад в развитие сотрудничества между нашими регионами, обогатив его новыми смыслами и открыв новые горизонты. Мы, со своей стороны готовы к всестороннему сотрудничеству во всех сферах, - подчеркнул аким.

В свою очередь, Игнат Петухов рассказал о возможностях взаимодействия бизнеса и инвестиционных возможностях.

​- Перед нашими областями открываются новые окна возможностей. Оренбургская область реализует план действий по устойчивому развитию экономики, и мы видим, как растет индекс промышленного производства, увеличивается объем инвестиций в основной капитал. Будет проработана более точная и эффективная программа сотрудничества двух регионов, главная задача которой усиливать экономики наших областей, – рассказал Игнат Петухов.

К слову, Акмолинская область сотрудничает с Томской, Омской и Новосибирской областями Российской Федерации. На территории области реализованы ряд проектов с российским участием в городах Кокшетау, Степногорск и Целиноградском районе. Ежегодно официальная делегация региона принимает активное участие в Казахстанской-Российском Форуме, в рамках которого заключаются двухсторонние соглашения между Акмолинской областью и областями Российской Федерации.