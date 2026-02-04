Акмолинка стала посмертным донором для двух пациентов

Как сообщили в республиканском центре по координации и трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК, с 1 на 2 февраля 2026 года в Акмолинской области при координации центра был проведен донорский процесс.

— Пациентка, 1959 года рождения, была госпитализирована в многопрофильную областную больницу с тяжелым сосудистым заболеванием головного мозга. По результатам обследований врачи диагностировали разрыв аневризмы сосудов головного мозга, осложненный обширным внутричерепным кровоизлиянием. В течение нескольких дней медицинская команда проводила интенсивное лечение и наблюдение, однако, несмотря на все предпринятые меры, спасти пациентку не удалось. Консилиумом врачей была констатирована смерть головного мозга, — поделились медики.

После разъяснительной беседы родственники дали согласие на посмертное донорство. В рамках организованного Центром донорского процесса были изъяты две почки, которые оперативно доставлены в ТОО «ННОЦ». Органы были трансплантированы двум пациентам из города Астаны — 1975 и 1994 годов рождения, находившимся в листе ожидания.

— Министерство здравоохранения выражает признательность семье донора за принятое решение, позволившее оказать жизненно важную медицинскую помощь другим пациентам, — добавили в ведомстве.

Этот случай стал третьим донорским процессом с начала 2026 года. Всего на сегодняшний день в Казахстане более 4,5 тысячи человек продолжают ожидать трансплантацию органов.

Напомним, ранее павлодарка стала посмертным донором почек, печени, сердца и роговицы.