Акмолинка стала посмертным донором для двух пациентов
Данное родственниками согласие на посмертное донорство помогло оказать жизненно важную медицинскую помощь двум пациентам, которым пересадили почки женщины, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в республиканском центре по координации и трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК, с 1 на 2 февраля 2026 года в Акмолинской области при координации центра был проведен донорский процесс.
— Пациентка, 1959 года рождения, была госпитализирована в многопрофильную областную больницу с тяжелым сосудистым заболеванием головного мозга. По результатам обследований врачи диагностировали разрыв аневризмы сосудов головного мозга, осложненный обширным внутричерепным кровоизлиянием. В течение нескольких дней медицинская команда проводила интенсивное лечение и наблюдение, однако, несмотря на все предпринятые меры, спасти пациентку не удалось. Консилиумом врачей была констатирована смерть головного мозга, — поделились медики.
После разъяснительной беседы родственники дали согласие на посмертное донорство. В рамках организованного Центром донорского процесса были изъяты две почки, которые оперативно доставлены в ТОО «ННОЦ». Органы были трансплантированы двум пациентам из города Астаны — 1975 и 1994 годов рождения, находившимся в листе ожидания.
— Министерство здравоохранения выражает признательность семье донора за принятое решение, позволившее оказать жизненно важную медицинскую помощь другим пациентам, — добавили в ведомстве.
Этот случай стал третьим донорским процессом с начала 2026 года. Всего на сегодняшний день в Казахстане более 4,5 тысячи человек продолжают ожидать трансплантацию органов.
Напомним, ранее павлодарка стала посмертным донором почек, печени, сердца и роговицы.