Акмолинец вырастил в огороде около 1000 кустов конопли
При обыске у мужчины также нашли полкилограмма предположительно марихуаны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Настоящую плантацию запрещенного растения нашли в огороде у жителя Жаксынского района Акмолинской области.
По сообщению пресс-службы департамента полиции региона, на месте было обнаружено более 920 кустов наркосодержащего растения.
- Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с районным отделом полиции в селе Жаксы выявлен факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. В ходе оперативно – розыскных и следственных мероприятий установлено, что 39-летний сельчанин выращивает коноплю на территории своего дома, - поделились в ведомстве.
Стражи порядка, проводя обыск, обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось около 500 грамм предположительно марихуаны, а в огороде более 920 кустов наркосодержащих растений.
На данный момент возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в регионе проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Қарасора - 2025».
Ранее сообщалось, что наркокурьера с крупной партией задержали в Алматинской области.