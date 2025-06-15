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    08:40, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Акмолинец вырастил в огороде около 1000 кустов конопли

    При обыске у мужчины также нашли полкилограмма предположительно марихуаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    конопля, марихуана
    Фото: ДП Акмолинской области.

    Настоящую плантацию запрещенного растения нашли в огороде у жителя Жаксынского района Акмолинской области.

    По сообщению пресс-службы департамента полиции региона, на месте было обнаружено более 920 кустов наркосодержащего растения.

    - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с районным отделом полиции в селе Жаксы выявлен факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. В ходе оперативно – розыскных и следственных мероприятий установлено, что 39-летний сельчанин выращивает коноплю на территории своего дома, - поделились в ведомстве.

    конопля, марихуана
    Фото: ДП Акмолинской области.

    Стражи порядка, проводя обыск, обнаружили и изъяли пакет, в котором находилось около 500 грамм предположительно марихуаны, а в огороде более 920 кустов наркосодержащих растений.

    На данный момент возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

    Напомним, в регионе проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Қарасора - 2025».

    Ранее сообщалось, что наркокурьера с крупной партией задержали в Алматинской области. 

     

    Теги:
    Борьба с наркотиками Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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