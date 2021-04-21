Акмолинец с «жёлтым» статусом пытался проникнуть в компьютерный клуб
Инцидент произошел в городе Кокшетау. По словам главного государственного санитарного врача областного центра Каната Искакова, через QR-код было установлено, что в компьютерный игровой клуб попытался пройти ребенок 2003 года рождения.
«Одиннадцатиклассник шел как контактный по школе, и при проверке у него высветился «желтый» статус. Автоматически пришла информация, мы начали его искать, выявили. На сегодняшний день с родителями и школой устанавливаем контакт, чтобы еще раз напомнить о соблюдении домашнего карантина в обязательном порядке», - отметил К. Искаков.
Как добавил собеседник, с мальчиком и его родителями будет проведена разъяснительная работа без применения административных мер. Однако в будущем в подобных ситуациях нарушителям грозят жесткие меры в виде штрафа, согласно ч.3 ст. 462 КоАП РК.
Напомним, ранее сообщалось, что Акмолинская область подключилась к пилотному проекту ASHYQ, разработанному для контроля эпидемиологической ситуации в стране.