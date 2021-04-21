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    06:17, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Акмолинец с «жёлтым» статусом пытался проникнуть в компьютерный клуб

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект ASHYQ, к которому несколько дней назад подключилась и Акмолинская область, выявил первое нарушение: 17-летний школьник, находящийся на карантине как контактный, решил посетить компьютерный клуб, но был остановлен на входе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в городе Кокшетау. По словам главного государственного санитарного врача областного центра Каната Искакова, через QR-код было установлено, что в компьютерный игровой клуб попытался пройти ребенок 2003 года рождения.

    «Одиннадцатиклассник шел как контактный по школе, и при проверке у него высветился «желтый» статус. Автоматически пришла информация, мы начали его искать, выявили. На сегодняшний день с родителями и школой устанавливаем контакт, чтобы еще раз напомнить о соблюдении домашнего карантина в обязательном порядке», - отметил К. Искаков.

    Как добавил собеседник, с мальчиком и его родителями будет проведена разъяснительная работа без применения административных мер. Однако в будущем в подобных ситуациях нарушителям грозят жесткие меры в виде штрафа, согласно ч.3 ст. 462 КоАП РК.

    Напомним, ранее сообщалось, что Акмолинская область подключилась к пилотному проекту ASHYQ, разработанному для контроля эпидемиологической ситуации в стране.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК Акмолинская область
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