Акмолинец пытался похитить ящик с пожертвованиями в мечети

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель поселка Шортанды Акмолинской области пытался похитить ящик с пожертвованиями из мечети, но не сумел справиться с замком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 25 апреля в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило заявление местного жителя о том, что в здании мечети совершена попытка кражи ящика с пожертвованиями. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, разбив окно, попытался похитить ящик для добровольных пожертвований от верующих.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в мечети и по периметру населенного пункта, а также путем следственно-оперативных действий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель поселка Шортанды. Выяснилось, что, пробравшись в мечеть, мужчина не смог справиться с замком на ящике с пожертвованиями и оставил преступную затею», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время по факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 - ч.3 ст. 188 «Покушение на кражу». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.