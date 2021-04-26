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    14:03, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Акмолинец пытался похитить ящик с пожертвованиями в мечети

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель поселка Шортанды Акмолинской области пытался похитить ящик с пожертвованиями из мечети, но не сумел справиться с замком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 25 апреля в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило заявление местного жителя о том, что в здании мечети совершена попытка кражи ящика с пожертвованиями. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, разбив окно, попытался похитить ящик для добровольных пожертвований от верующих.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в мечети и по периметру населенного пункта, а также путем следственно-оперативных действий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель поселка Шортанды. Выяснилось, что, пробравшись в мечеть, мужчина не смог справиться с замком на ящике с пожертвованиями и оставил преступную затею», - пояснили в ведомстве.

    В настоящее время по факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 24 - ч.3 ст. 188 «Покушение на кражу». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Акмолинская область
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