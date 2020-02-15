Акмолинцы проведут Дни казахской культуры в Таджикистане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Дни казахской культуры в Душанбе, мероприятия, посвященные 175-летию Абая, открытие музея казахского народа - все это и многое другое совместно с казахской диаспорой Республики Таджикистан планируют провести волонтерский центр акмолинской Ассамблеи народа Казахстана. Руководитель центра Умар Шанозаров поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» своими ближайшими планами.

«У нас в волонтерском центре несколько направлений: образование, медиация, спорт, социальное. По каждому из них закреплен определенный куратор. Но все работы координирую я сам лично», - отметил Умар Шанозаров.

Не прошло и месяца с момента открытия центра в Кокшетау, но уже провели много работы. К примеру, отреагировали на обращение с просьбой о помощи отца-одиночки, воспитывающего 4 детей, провели социально-благотворительную акцию и полностью одели ребят. А еще успели спланировать множество мероприятий.

«19 февраля мы проводим ярмарку вакансий с участием предприятий города Кокшетау и агропромышленного комплекса для молодежи. У нас в области два самых крупных агрокомплекса. С их руководителями уже есть договоренности, что они создают для сельской молодежи центр обучения. Почему сельской молодежи? Потому как там будут обучать механизаторов иномарочной техники, мастеров-наладчиков иномарочной техники, счетчиков и т.д. В дальнейшем этих ребят будут обеспечивать работой. Получается, им не нужно переезжать никуда, они будут работать рядом со своим селом», - пояснил Умар Шанозаров.

Как директор Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, он планирует и дальше развивать проекты в направлении образования.

«У каждого посольства есть определенные квоты на проект. Сейчас мы разрабатываем проект, который будет состоять из ребят – выпускников из малообеспеченных семей, социально уязвимых для обучения либо повышения квалификации, но при условии, что они останутся работать тут. По спортивному направлению у нас создано спортивное движение рабочей молодежи – самое масштабное в республике. Оно работает на постоянной основе», - добавил Умар Шанозаров.

В субботу волонтеры центра примут участие в международном турнире по футболу, который организовывает посольство РФ в честь Дня дипломатии.

«Нашим волонтерским центром во второй декаде апреля также будет организован международный турнир по мини-футболу, посвященный 75-летию Победы. Ну а в рамках поддержки казахских диаспор в зарубежных странах, сохранения традиций культуры и языка казахского народа мы планируем совместно с казахской диаспорой республики Таджикистан провести два крупных мероприятия. Первое – это дни казахской культуры в Душанбе. Второе – мероприятие, посвященное 175-летию Абая. И открытие музея казахского народа в Душанбе», - добавил спикер.

На сегодня в центр входят 150 волонтеров из Кокшетау, 1700 ребят – представителей областной спортивно-рабочей молодежи.

«Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил самое главное – дал прямое поручение правительству всячески содействовать волонтерским движениям. И это здорово!» - резюмировал Умар Шанозаров.

Напомним, в столице прошла торжественная церемония запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева.