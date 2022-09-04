Акмолинцы поддержали пострадавших от пожара жителей Костанайской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия в Костанайской области никого не оставила равнодушным. По всей стране организовали сбор средств и вещей для пострадавших. Не стала исключением и Акмолинская область, передает МИА «Казинформ».

В рамках каравана милосердия на базе областного филиала партии «AMANAT» объявлен сбор гуманитарной и материальной помощи, которая поступает сегодня со всех уголков страны.

Как сообщили в филиале партии, для помощи пострадавшим принимаются одежда, медикаменты, продукты питания, средства гигиены и многое другое.

Сегодня в административном здании партии многолюдно. Многие жители областного центра приносят предметы первой необходимости. Одним из первых поддержавших инициативу по оказанию помощи населению стал Ильяс Оспанов.

«Люди сейчас переживают сложное время, нужно их поддержать в такой чрезвычайной ситуации. Это бесспорно. Думаю, с помощью всех казахстанцев жизнь быстро войдет в свою колею», - уверен житель Кокшетау.

Сегодня после обеда первый транспорт с гуманитарной помощью направился в пункт назначения. Также открыт пункт приема помощи костанайцам и в областном учреждении «Қоғамдық келісім» по линии Ассамблеи народа Казахстана.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.