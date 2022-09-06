Акмолинцы перечислили в помощь костанайцам 14,9 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинцы продолжают оказывать помощь пострадавшим от пожара жителям Костанайской области. Вторым потоком в соседний регион направлено 11 грузовых машин из Жаксынского, Есильского, Зерендинского, Сандыктауского и Жаркаинского районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного филиала партии «AMANAT», на чьей базе происходит сбор гуманитарной помощи, вторым рейсом в Костанайскую область было отправлено еще 50 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму 25,1 млн тенге.

«Акмолинцы показали свою сплоченность и отзывчивость. Как говорится, чужой беды не бывает, и попавших в беду не бросают. Такие предприятия, как ТОО «Сандықтау Астық», ТОО «Каменка и Д», ИП «Арман», ИП «Бек», индивидуальные предприниматели, акимы сельских округов, депутаты, партийцы отозвались на помощь. Помимо гуманитарной помощи, в единый общественный фонд, созданный для оказания помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области, акмолинцами перечислено 14,9 млн тенге», - сообщила пресс-секретарь филиала Бибинур Кокурова.

Кроме того, специально для участников ликвидации пожара депутат областного маслихата Кайрат Султанов повез полтонны продуктов питания.

Волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла «Жастар Рухы» также едут в Костанайскую область

Напомним, ранее пять грузовых автомашин с 15 тоннами продуктов питания, одеждой, постельными принадлежностями уже отправились из Акмолинской в Костанайскую область.

Итого акмолинцы отправили в помощь Костанайской области 65 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости на сумму более 30 млн тенге.



