Акмолинцу грозит уголовная ответственность за избиение пожилой матери

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области 51-летнего мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений собственной матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.



Отделом полиции Аршалынского района по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее дочь пожилой женщины обратилась с заявлением в полицию по факту нанесения братом телесных повреждений 85-летней матери. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы от 3 августа деяния злоумышленника квалифицируются как «средняя тяжесть вреда здоровью». Ведется следствие.

Напомним, что с 1 июля в Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за бытовое насилие.