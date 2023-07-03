Наказание за семейно-бытовое насилие ужесточили с июля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какое ужесточение законодательства в отношении семейно-бытового насилия вступило в силу с июля в Казахстане, сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Акмарал Серикбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профилактика бытового насилия является одним из направлений деятельности органов внутренних дел. Данное антисоциальное явление находится на особом контроле Главы государства. В сентябре 2022 года в своём Послании народу Казахстана Президентом страны дано поручение по ужесточению ответственности за бытовое насилие», - сказала Акмарал Серикбаева на брифинге.

Так, как отметила спикер, с 1 июля в законную силу вступили поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

«Как показала практика, жертвы обращаются в полицию в момент угрозы жизни либо здоровью, а по прибытии сотрудников полиции отказываются писать заявления на агрессоров. Зачастую после ухода полиции конфликт в семье продолжается и порой это приводит к более тяжким последствиям. В этой связи, при поступлении сообщения о бытовом конфликте, правовая оценка будет даваться полицейскими на месте происшествия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд. К примеру, женщина позвонила по факту семейного скандала. По приезде полицейских конфликт был урегулирован, дебошир перестал нарушать права. В свою очередь, женщина отказывается писать заявление, но поясняет, что правонарушение в отношении нее совершалось. Исходя из ее показаний, в отношении правонарушителя будут приняты меры обеспечения производства по делам административных правонарушениях (ст. 785 КоАП). Это осмотр, доставление, задержание, освидетельствование и иное», - пояснила Акмарал Серикбаева.

В суде, по ее словам, у правонарушителя будет возможность примириться, но только один раз. Повторного шанса на примирение не будет. За семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на 5 суток. В случае повторного совершения – 10 суток ареста. За побои – 10 суток ареста, за повторные – 20 суток ареста. За причинение легкого вреда здоровью – 15 суток ареста, а повторное – 25 суток.