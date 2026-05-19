Акмарал Ерекешева взяла золото чемпионата РК по художественной гимнастике
В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по художественной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала Акмарал Ерекешева.
Второе место заняла Айбота Ертайкызы. Замкнула тройку лучших Айым Мейржанова.
Астана стала лучшей в групповых упражнениях. Серебром отметились гимнастки из Восточно-Казахстанской области. Третье место заняла сборная Алматы.
В командном многоборье победу одержала Астана. Шымкент показал второй результат. Алматинки завершили ЧРК третьими.
Ранее Акмарал Ерекешева завоевала бронзу на Гран-при во Франции.