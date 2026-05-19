    Акмарал Ерекешева взяла золото чемпионата РК по художественной гимнастике

    В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по художественной гимнастике, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала Акмарал Ерекешева.

    Второе место заняла Айбота Ертайкызы. Замкнула тройку лучших Айым Мейржанова.

    Астана стала лучшей в групповых упражнениях. Серебром отметились гимнастки из Восточно-Казахстанской области. Третье место заняла сборная Алматы.

    В командном многоборье победу одержала Астана. Шымкент показал второй результат. Алматинки завершили ЧРК третьими.

    Ранее Акмарал Ерекешева завоевала бронзу на Гран-при во Франции.

    Динара Жусупбекова
    Автор