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    15:30, 07 Март 2022 | GMT +6

    Акимы станут ближе к народу – мнение эксперта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый Указ Президента Казахстана «О проведении встреч акимов с населением» приблизит глав местных исполнительных органов к народу. Такое мнение высказал эксперт Казахстанского института общественного развития Серик Молдагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новый указ обязывает акимов всех уровней проводить в течение года встречи с населением. Это значит, что теперь акимы областей не менее одного раза в полугодие будут встречаться с жителями в каждом районе и городе областного значения. Давайте посчитаем. Допустим, в одной области 12 районов. Получается, что аким области обязан в течение полугода посетить все 12 районов, выслушать потребности жителей и принять по ним конкретные решения. В год выходит 24 встречи. Поэтому можно точно сказать, что теперь акимы будут ближе к народу», - сказал в телефонном разговоре с корреспондентом Казинформа эксперт.

    Поэтому, как считает Серик Молдагалиев, документ является важным в рамках построения концепции «слышащего государства».

    «Кроме того, Президент озвучил инициативу «Новый Казахстан». И этот указ следует рассматривать как продолжение этих процессов», - добавил он.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Мнения Акимат Общество
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