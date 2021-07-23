Акимы районов не хотят проявлять инициативу по благоустройству сел - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсудили реализацию программы «Дорожная карта занятости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, в 2021 году на реализацию программы «Дорожная карта занятости» предусмотрено 18,7 млрд. тенге.

О ходе реализации программы проинформировала исполняющая обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Асель Шаймерденова.

«Отобрано 29 инфраструктурных проектов на общую сумму 9,5 млрд. тенге, из них 9 проектов – социально-культурные объекты, 20 проектов – объекты ЖКХ. На сегодняшний день строительные работы начаты на 22 объектах. Всего будет создано 704 временных, 487 постоянных рабочих мест», - сообщила она.

«Проекты по улучшению инфраструктуры предложили только город Тараз и пять районов. Почему остальные районы вовремя не подали заявки? Не думаю, что в их селах решены все проблемы. Просто акимы районов не хотят проявлять инициативу. Профильное ведомство обязано организовать эту работу», - потребовал глава региона.

По второму направлению программы предусмотрена выдача льготных микрокредитов. Профинансировано 227 проектов на сумму 1,8 млрд. тенге. В результате будет создано 295 новых рабочих мест.

В сфере агропромышленного комплекса планируется реализовать два проекта на сумму 7,4 млрд. тенге.

«Управление сельского хозяйства как всегда упускает хорошие возможности. Почему вы не предложили проекты по запуску перерабатывающих предприятий, которые будут производить молочную, плодоовощную продукции? Этот вопрос остается открытым, нужно изучить», - поручил аким области.

Асель Шаймерденова заявила, что не начаты работы на семи объектах. Отстают от заявленных сроков Тараз, Кордайский, Меркенский, Жамбылский, Рыскуловский районы.

«Выделенные средства вовремя не освоены, конкурсы не объявлены, еще и по срокам отстаете. Все эти вопросы необходимо решить в ближайшее время. За каждым поручением должен быть установлен жесткий контроль», - сказал аким области, заметив, что госпрограмма дает возможность обеспечить занятость населения, которую нужно умело использовать.