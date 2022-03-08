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    20:29, 07 Март 2022 | GMT +6

    Акимы не должны заполнять зал госслужащими на встречах с населением – Бауржан Омарбеков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Бауржан Омарбеков пояснил, как повлияет на казахстанцев новый Указ Президента РК Касым-Жомарта Токаева о встречах акимов с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Было много критики, связанной с недоступностью акимов. Было много таких нареканий, как «не видим», «не можем встретиться», «отчетные встречи – единственная возможность, когда можно встретиться с акимом, в другое время он не доступен». Указ поможет решить эти вопросы. Также мы намерены сэкономить и время, и деньги казахстанцев. К примеру, расстояние между областным центром и населенными пунктами страны достигает 500-600 км. Теперь акимы областей сами будут приезжать в каждый район. Таким образом, я думаю, что любой житель Казахстана сможет решить свои проблемы напрямую через акима», — сказал он в программе «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

    Вице-министр подчеркнул, что ранее встречи акимов с населением строились на пространных отчетах и ​​статистических данных. Теперь в Указе четко прописано, что только треть собрания должна быть посвящена отчетности. В докладе будут кратко изложены новые направления развития Казахстана, планы на будущее и проделанная работа, а основная часть встречи будет в формате «вопрос-ответ». При этом не должно быть никаких заранее подготовленных вопросов.

    «Залы не должны быть переполнены и заполнены государственными служащими или бюджетниками», — добавил Б.Омарбеков.



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