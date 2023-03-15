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Акимы и госслужащие Туркестанской области вышли на работу в национальной одежде

15 Марта 2023, 14:07
Акимы и госслужащие Туркестанской области вышли на работу в национальной одежде Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 марта, сотрудники акиматов и государственных учреждений всех районов и городов пришли на рабочие места в казахских национальных костюмах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Старт челленджу «Наурыз - праздник национальных традиций и гостеприимства», посвященному популяризации национальной идентичности, культуры и одежды, дал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Поздравив коллег с наступающим праздником Наурыз, глава региона провел очередное заседание аппарата акима области.

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«Я сегодня особенно рад видеть всех вас. Надо поддерживать нашу культуру, традиции. Пусть Наурыз придет с добром, пусть принесет достаток нашему народу», - сказал Д. Сатыбалды и дал ряд поручений по повестке дня.

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Аким области призвал всех туркестанцев присоединиться к этой акции, проявить свой патриотизм и активную гражданскую позицию.

Руководители и сотрудники областных управлений, акимы районов и городов, работники акиматов тоже пришли на работу в национальной одежде. В будущем ношение такой одежды может перерасти в традицию.

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