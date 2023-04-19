Акимы должны ходить пешком - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал обустройство городов. Президент посоветовал акимам пешком ходить по своим городам, населенным пунктам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам надо обратить самое серьезное внимание на обустройство наших городов и, конечно же, столицы. Надо признать, наши города выглядят неважно: детские площадки не оборудованы. Мы бываем за границей. Есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах при гораздо меньших бюджетах города у них выглядят очень прилично. По всей видимости, это работа муниципальных властей, но, с другой стороны, это и отношение самих граждан место проживания, чего у нас нет», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что все сталкиваются с проблемой того, как горожане небрежно, безалаберно относятся к своим домам, улицам и прочее.

«Это, конечно же, работает на ухудшение репутации нашей страны. Это происходит и в столице. Я неоднократно говорил, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и окраины. Вы все понимаете, что, пока будь это столица или другие города, в особенности областные или ниже статусом, выглядят очень плохо. Это надо признать. Здесь присутствуют акимы всех уровней, представители маслихатов. Обратите внимание. Недавно показали сюжет: детская площадка в Семее. Опасно просто пользоваться этой площадкой. Акимы должны пешком ходить по своим городам, населенным пунктам. Это касается и столицы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Астане началось совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.