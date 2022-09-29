АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле для строительства школ, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение Правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года», - сказал Президент РК.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, акимы должны решить, в том числе, и вопросы снижения бюрократии, затягивания решения конкретных вопросов.

«Предложение Правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction считаю возможным поддержать. Это позволит планировать, строить и контролировать весь процесс в одном месте. Вместе с тем, хочу сразу предупредить – спрос за школы будет особый», - заявил Глава государства.









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