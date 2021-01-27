Акиму Алматы показали, каким будет Дом социальных услуг

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом реконструкции здания по проспекту Достык, где откроется Дом социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким города Бакытжан Сагинтаев написал, что горожане смогут получать по принципу «одного окна» 42 вида государственных и 7 негосударственных услуг.

На первом этаже Дома социальных услуг предусмотрена зона обслуживания специалистами управлений соцблагосостояния, жилищной политики, Центра занятости населения, Госкорпорации для граждан, миграционной полиции, ЕНПФ, Госфонда соцстрахования, медико-социальной экспертизы. Этажами выше расположатся профильные управления.

«Обратил внимание на необходимость использования качественных отделочных материалов и предметов интерьера местного производства. Таким образом, в Алматы будет создан комфортный единый центр, где алматинцы смогут получить весь спектр социальных услуг», — написал Бакытжан Сагинтаев.