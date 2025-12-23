Акимов города Алга и трех сел избрали в Актюбинской области

Для проведения выборов четырех акимов были сформированы две территориальные и 20 участковых избирательных комиссий.

— Всего по четырем избирательным округам было выдвинуто 14 кандидатов. Один кандидат от партии «AMANAT», один — от партии «Ауыл», один — от партии «Respublica». Остальные самовыдвиженцы. Большинство кандидатов, более 71%, государственные служащие. Также среди них были два представителя бюджетной сферы, один сотрудник коммерческой структуры и один временно безработный. До регистрации два кандидата были исключены из списка в связи с несоответствием требованиям законодательства о государственной службе. В выборах приняли участие 12 кандидатов. Избранные акимы: двое — государственные служащие, двое — представители бюджетной сферы, — сообщили в Актюбинской областной территориальной избирательной комиссии.

Акимом города Алга избран Жандарбек Бакытжанов, ранее занимавший должность заместителя акима района. Акимом Тамдинского сельского округа стал Марат Нуртазин, который до этого работал директором основной школы «Жерұйық».

В Айтекебийском районе акимом сельского округа имени Т. Жургенова избран Саламат Еримбетов. Ранее он возглавлял одно из подразделений аппарата акима района. Акимом села Карабутак стал Ербакыт Каржаубаев, который ранее работал в школе, сельском и районном акиматах, а затем директором дома культуры.

В марте прошлого года он отказался от медицинского освидетельствования в состоянии алкогольного опьянения и по решению суда был арестован на 15 суток. Он был привлечен к ответственности по части 4 статьи 613 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актобе будут избраны новые акимы вместо двух, в отношении которых велись судебные разбирательства.

В настоящее время определены списки кандидатов на должности акимов городов Хромтау и Кандыагаш. В каждом из городов зарегистрировано по три кандидата.