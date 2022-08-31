Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область
Акимом Туркестанской области назначен Дархан Сатыбалды
31 Августа 2022 11:15

Акимом Туркестанской области назначен Дархан Сатыбалды

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Сатыбалды Дархан Амангелдыулы назначен акимом Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан», - говорится в указе Президента.

Дархан Сатыбалды родился в 1974 году в Сарыагашском районе.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт им. С. Сейфуллина по специальности «экономист-менеджер», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист».

Работал заместителем заведующего отделом Канцелярии Премьер-Министра РК, акимом города Шымкента, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области. В 2018 году был избран депутатом Сената. До назначения был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

Награжден орденом «Құрмет» и медалью «Ерен еңбегі үшін».

Ранее Умирзак Шукеев подал в отставку из-за экс-акима Кентау, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку. Подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство.


Фото:t.me/KZgovernment




Новости по теме
Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Назначен руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК
Читайте также
Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии
Люди живут в «угольной шахте» - алматинцы просят помощи у акима
Экономический рост Жамбылской области за 8 месяцев составил более 106%
Назначен руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК
Нового акима назначили в Шахтинске
Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы
Цены на социальные продукты у нас должны быть самыми низкими – аким СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
5 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив