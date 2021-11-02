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    00:18, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Акимом города Талгар стал врач

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талгаре на выборах акима победил хирург Кайрат Исабаев. Об этом сообщается на странице акимата города в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кайрат Исабаев выиграл на выборах акима города Талгар, набрав 53,5% голосов избирателей», - говорится в посте.

    По данным Талгарской районной избирательной комиссии, явка на выборах составила 58%. На пост акима города Талгар баллотировались три кандидата. Абзал Сагымбекулы набрал 35,3%, за Улана Кызайбека проголосовало 7,7% избирателей, против всех - 1,6%.

    Кайрат Исабаев – врач-хирург, работал заведующим врачебной амбулаторией села Кызыл-Кайрат Талгарского района, заместителем директора ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» по лечебной части. Депутат трех созывов районного маслихата.

    Напомним, первые выборы акимов сельских округов в Казахстане проходили 25 июля этого года. Тогда в Алматинской области выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов состоялись в 16 районах и в одном городе.

    Также сообщалось, что двух женщин выбрали акимами в Алматинской области.


    Теги:
    Назначения Выборы акимов Акимат Выборы Алматинская область
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