Акимом города Талгар стал врач

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Талгаре на выборах акима победил хирург Кайрат Исабаев. Об этом сообщается на странице акимата города в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кайрат Исабаев выиграл на выборах акима города Талгар, набрав 53,5% голосов избирателей», - говорится в посте.

По данным Талгарской районной избирательной комиссии, явка на выборах составила 58%. На пост акима города Талгар баллотировались три кандидата. Абзал Сагымбекулы набрал 35,3%, за Улана Кызайбека проголосовало 7,7% избирателей, против всех - 1,6%.

Кайрат Исабаев – врач-хирург, работал заведующим врачебной амбулаторией села Кызыл-Кайрат Талгарского района, заместителем директора ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» по лечебной части. Депутат трех созывов районного маслихата.

Напомним, первые выборы акимов сельских округов в Казахстане проходили 25 июля этого года. Тогда в Алматинской области выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов состоялись в 16 районах и в одном городе.

Также сообщалось, что двух женщин выбрали акимами в Алматинской области.