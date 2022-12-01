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Акимом Актюбинской области переназначен Ералы Тугжанов

1 Декабря 2022, 13:40
Акимом Актюбинской области переназначен Ералы Тугжанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области», - говорится в тексте Указа Президент Республики Казахстан К.Токаева № 27 от 01.12.2022 года.

Тугжанов Ералы Лукпанович родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности — юрист.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

В 1988-2001 гг. — преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

С 2001 по 2006 годы — заместитель акима Карагандинской области.

В 2006-2008 гг. — председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2008-2017 гг. — заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

С 2017 по 2019 годы — аким Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Федерации профсоюзов РК.

11 февраля 2020 года Указом Главы государства К. Токаева назначен заместителем Премьер-Министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.

11 января 2022 года Указом Президента РК вновь назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

31 августа 2022 года Указом Президента РК назначен акимом Актюбинской области.

01.12.2022 года Указом Президента РК переназначен акимом Актюбинской области.


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