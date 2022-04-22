Акиматы слабо ведут работу по вопросам использования пастбищ - мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы снижения дефицита пастбищных угодий для нужд подсобных хозяйств обсудили находящиеся в эти дни в регионах депутаты Мажилиса. Для изучения ситуации на местах в связи с участившимися случаями обращений граждан мажилисмены побывали в Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В разговоре с жителями аулов депутаты отметили, что проблема нехватки пастбищных угодий для местных жителей не новая. Из-за своей нерешенности она из года в год набирает более масштабные обороты.

По мнению мажилисменов, решение этих проблемных вопросов лежит в плоскости неисполнения разработанного в 2017 года депутатами Парламента Закона Республики Казахстан «О пастбищах», которым предусматривается системная работа уполномоченных органов по рациональному управлению и использованию пастбищ.

Также, по словам мажилисменов, на местах акиматами слабо ведется работа по регулированию вопросов использования пастбищ. Многие акиматы даже не приступили к работам по определению территорий общественных пастбищ, не внесли их в планы по управлению пастбищами.

Согласно Закону, каждый акимат района совместно с акимами города районного значения и села и органами местного самоуправления должен разработать План по управлению пастбищами и утвердить его местным маслихатом.

Депутаты отметили, что со своей стороны они предусмотрели все законодательные рычаги для системного решения имеющихся проблем граждан. Вопрос только в правильном и эффективном их применении.

Кроме того, не на должном уровне осуществляется работа и по линии Министерства сельского хозяйства, которое должно проводить, в том числе поисковые, проектные работы для восстановления, сохранения, рационального использования и коренного улучшения пастбищ. В целом этой работой системно не занимается ни один государственный орган, подчеркнули депутаты Мажилиса.

Жители Казыгуртского и Толебийского районов Туркестанской области рассказали депутату Кайнару Абасову о нехватке пастбищ и наделов, что в свою очередь зачастую приводит к ссорам между жителями соседних аулов.

Аксакалы села Алтынтобе Казыгуртского района просят, чтобы 15,3 тыс. гектаров земель, находящихся на балансе АО «Туркестанская социально-предпринимательская корпорация», были возвращены в специальный земельный фонд и предоставлены в счет условных долей населению.

Принявшие участие в обсуждении представители районного акимата заверили, что в этом году планируется вернуть 44 тыс. гектаров пастбищ.

Совсем иная ситуация в Каскасуйском сельском округе Толебийского района. В 2019 году Сайрам-Угамскому национальному парку передано 1558 гектаров земель. Площадь пастбища всего 400 гектаров. И если 1558 гектаров пастбищ будут возвращены в государственную собственность для нужд населения, это станет большим подспорьем для них, отмечают местные жители. Сельчане требуют признать недействительными постановление и государственный акт на земельный участок, входящий в состав национального парка.

Все эти пожелания и требования местных жителей выслушали присутствовавшие на встречах представители районного акимата и специалисты областного отдела земельных отношений.

Со своей стороны мажилисмен Кайнар Абасов заверил, что возьмет на контроль решение системных вопросов в рамках реализации отраслевого Закона. И в июле этого года вернется в регион, чтобы рассказать туркестанцам о проведенной им работе по решению поднятых проблем.

Ситуацию по обеспеченностью пастбищами, а также ряд актуальных для сельских жителей вопросов обсудили побывавшие в эти дни в Карагандинской области мажилисмены Шамиль Осин и Амангалий Бердалин. В этой связи депутаты встретились с коллективом «ТОО Шахтерский» в Нуринском районе, а также с жителями ряда сел Осакаровского района.

Аналогичные проблемы выявили депутаты Мажилиса Аскарбек Уйсимбаев, Ерлан Саиров и Мади Елюбаев в Зерендинском и Шортандинском районах Акмолинской области, обсудив с учредителями и руководителями местных предприятий проблемные вопросы в сфере земельных отношений.

По словам представителей местных исполнительных органов, на сегодняшний день в личных подворьях Зерендинского района насчитывается 41,9 тыс. голов скота. Для них требуется 188,3 тыс. гектаров пастбищных угодий. Тогда как на сегодня возле населенных пунктов доступно людям только 78,8 тыс. гектаров. То есть не хватает 108,5 тыс. гектаров пастбищ.

По мнению депутата Аскарбека Уйсимбаева, налицо необходимость изъятия пастбищ, расположенных вокруг населенных пунктов, у их собственников. Такая возможность прописана в Законе «О пастбищах». Этим должны заниматься местные исполнительные органы.

В ходе встреч депутатами даны рекомендации по высвобождению земель для пастбищ с учетом действующего законодательства. Особо было подчеркнуто, что большинство проблем можно решить в правовом поле, но для этого акиматы должны проводить системную работу по анализу потребностей и изъятию неиспользуемых земель, в том числе через инструменты выкупа.