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Акиматы не освоили 22 млрд бюджетных средств

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2022, 11:59
Акиматы не освоили 22 млрд бюджетных средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о неосвоении акиматами 22 млрд бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы местных бюджетов составили 1 трлн 855 млрд тенге. Не исполнено - 22 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму почти 2,6 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, на 1 апреля им выделено 490 млрд тенге.

«Из них освоено – 99%. Не исполнено – 5 млрд тенге, в том числе экономия – 2 млрд тенге, не освоено - 3 млрд тенге», - отметил министр.

«Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: в городе Алматы, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях», - заключил зампремьера.

Правительство РК   Алматы   Актюбинская область   Туркестанская область   Акимат   Экономика   Минфин РК   Мангистауская область   Регионы   Общество  
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