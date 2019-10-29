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Акиматы должны активнее внедрять массовое обучение основам предпринимательства - Президент РК
29 Октября 2019 23:42
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О необходимости массового обучения основам предпринимательства на местах заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
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«Посетил Дом инвестиции г. Алматы. Необходимо, чтобы успешный опыт таких структур, как «Qoldaý», Almaty Finance, микрофинансовая организация «Almaty», перенимали другие регионы. Акиматы на местах должны активнее внедрять инициативу массового обучения основам предпринимательства», - написал Глава государства в своем Twitter.Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил в Алматы Дом инвестиций, где ознакомился с работой центра поддержки предпринимательства «Qoldaý», микрофинансовых организаций «Almaty Finance» и «Almaty», деятельность которых направлена на развитие бизнеса.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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