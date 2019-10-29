Акиматы должны активнее внедрять массовое обучение основам предпринимательства - Президент РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О необходимости массового обучения основам предпринимательства на местах заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Посетил Дом инвестиции г. Алматы. Необходимо, чтобы успешный опыт таких структур, как «Qoldaý», Almaty Finance, микрофинансовая организация «Almaty», перенимали другие регионы. Акиматы на местах должны активнее внедрять инициативу массового обучения основам предпринимательства», - написал Глава государства в своем Twitter.