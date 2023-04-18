Акимату столицы поручили завершить строительство проблемных домов до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участники межведомственного совещания по проблемным вопросам долевого строительства, прошедшего под председательством генпрокурора Берика Асылова, обсудили состояние законности, организационные недостатки и риски в этой сфере.

Как отметил Берик Асылов, сейчас по стране осталось достроить 44 дома. Большинство из них в столице – 16. Они финансируются за счет государства.

Генеральный прокурор обратил внимание на незаконные действия застройщиков, привлекающих средства граждан в обход закона под видом других договоров – предварительных, намерений, инвестиций и т.п.

По закону застройщики могут привлекать деньги дольщиков лишь в двух случаях: когда есть договор с казахстанской жилищной компанией и при наличии разрешения акимата.

Разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или имеется каркас дома. Также новым законом исключены условия для манипуляций с названием договора.

Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать договор о долевом участии в жилищном строительстве.

В целом, генеральным прокурором поручено Комитету по делам строительства разработать Единый реестр проблемных жилых домов, который позволит контролировать объекты до ввода их в эксплуатацию.

Перед столичным акиматом поставлена задача завершить строительство проблемных домов до конца текущего года.

В свою очередь, Министерству индустрии требуется усилить госконтроль в отношении застройщиков.

В завершение совещания глава надзорного ведомства поручил сотрудникам и контролирующим органам внимательно следить за действиями строительных компаний. При выявлении нарушений реагировать быстро, чтобы граждане не пострадали.

За последние два года органами следствия возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 16 лиц. Эти застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.

В совещании приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, аким столицы, председатели Комитета по делам строительства, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы», прокуроры регионов, начальники полиции и курирующие заместители акимов областей.

Как сообщалось ранее, в Астане актуализировали список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков.