Акиматом Алматы инициированы поправки в закон для запрета «точечной застройки»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 52 незаконных объекта выявлено в предгорной местности Алматы. По ним поданы судебные иски о сносе и отмене исходных документов. Об этом на заседании совета Агентства РК по противодействию коррупции рассказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, передает МИА «Казинформ».

Однако в действующих нормах в связи с «точечной застройкой» нет оснований для отказа в выдаче предпроектной документации. Поэтому акимат Алматы инициировал ряд поправок в законодательство страны.

В частности, предлагается ввести запрет «точечной застройки» в центре города, мораторий на корректировки в градостроительную документацию, ответственность за ненадлежащую сверку проектной документации, возможность приостановки строительства, если есть угроза жизни людей, и многое другое.

Как отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, работа по усовершенствованию законодательства и исключения правовых коллизий в сфере архитектуры, строительства и земельных отношений продолжается.

