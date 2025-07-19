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    21:42, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Акиматы незаконно передали 1,7 млн га сельхозземель

    Об этом в ответе на депзапрос сообщил заместитель Премьер-министра-министр нацэкономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Согласно Земельному кодексу, в части оптимизации процедуры изъятия земель предусмотрено досрочное расторжение договоров аренды или безвозмездного пользования в судебном порядке в случае нарушения условий. С начала 2022 года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами выявлено 2 890 незаконных решений акиматов о передаче 1,7 млн га сельскохозяйственных земель, из них отменено 1 335 решений на 778,2 тыс. га, по остальным ведётся работа, — сообщил Серик Жумангарин.

    Также, по его словам, на 10,6 млн га проведены проверки в отношении 5 357 землепользователей.

    — По их результатам выдано 3 979 предписаний об устранении нарушений на площади 7,4 млн га, освоение начато на 3,87 млн га, по 50,6 тыс. га ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию.С 2022 года в государственный земельный фонд возвращено 13,2 млн га, из них 11 млн га — пастбищные угодья, — добавил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 2,7 млн га возвращены в госсобственность.

    Теги:
    Серик Жумангарин Акимат Пастбища Акимы
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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