Акиматы незаконно передали 1,7 млн га сельхозземель

— Согласно Земельному кодексу, в части оптимизации процедуры изъятия земель предусмотрено досрочное расторжение договоров аренды или безвозмездного пользования в судебном порядке в случае нарушения условий. С начала 2022 года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами выявлено 2 890 незаконных решений акиматов о передаче 1,7 млн га сельскохозяйственных земель, из них отменено 1 335 решений на 778,2 тыс. га, по остальным ведётся работа, — сообщил Серик Жумангарин.

Также, по его словам, на 10,6 млн га проведены проверки в отношении 5 357 землепользователей.

— По их результатам выдано 3 979 предписаний об устранении нарушений на площади 7,4 млн га, освоение начато на 3,87 млн га, по 50,6 тыс. га ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию.С 2022 года в государственный земельный фонд возвращено 13,2 млн га, из них 11 млн га — пастбищные угодья, — добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 2,7 млн га возвращены в госсобственность.