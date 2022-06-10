10 Июня 2022 16:50

Акимат Жетысуской области временно расположится в здании Салтанат сарайы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Созданный новый акимат Жетысуской области предварительно до сентября расположится в здании Салтанат сарайы в Талдыкоргане. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь акима Алматинской области Руслан Сарсиев отметил, что в городе Талдыкоргане сейчас свободных зданий нет. Акимат области после январских событий переехал в здание городского акимата.

«Мы ждем нового назначения. Теперь новый акимат создается. Сотрудники аппарата акима Жетысуской области временно, предварительно до сентября, будут сидеть в здании Салтанат сарайы. Это здание выбрано по той причине, что в будние дни оно пустует, торжественные мероприятия не проходят. В здании акимата Алматинской области сейчас идут восстановительные работы после январских событий», - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Руслан Сарсиев.