Акимат выкупит 270 объектов под строительство улицы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 270 объектов недвижимости намерены выкупить власти под строительство улицы Асан қайғы в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению акимата города Нур-Султана от 13 февраля 2019 года «О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд», под строительство улицы Асан қайғы попадает 270 объектов недвижимости», - отмечено в ответе пресс-службы акимата столичного района Байконур на запрос корреспондента Казинформа.

Отмечено, что на сегодняшний день выкуплены 60 объектов недвижимости. По оставшимся объектам недвижимости также будет проведена системная работа.

Ранее столичные жители в группе «Астана хочу похвалить/ пожаловаться» в социальной сети Facebook интересовались дальнейшей судьбой данной территории.

«Здравствуйте, хотелось бы узнать о том, что будет с участками по Асан Кайгы между улицами Кенесары и Абая. Слышала об указе Президента Касым-Жомарта Токаева увеличить количество скверов и парков. Также интересна судьба тех, чьи дома были снесены», - написали пользователи.