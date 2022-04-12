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    16:33, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Акимат выкупит 270 объектов под строительство улицы в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 270 объектов недвижимости намерены выкупить власти под строительство улицы Асан қайғы в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно постановлению акимата города Нур-Султана от 13 февраля 2019 года «О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд», под строительство улицы Асан қайғы попадает 270 объектов недвижимости», - отмечено в ответе пресс-службы акимата столичного района Байконур на запрос корреспондента Казинформа.

    Отмечено, что на сегодняшний день выкуплены 60 объектов недвижимости. По оставшимся объектам недвижимости также будет проведена системная работа.

    Ранее столичные жители в группе «Астана хочу похвалить/ пожаловаться» в социальной сети Facebook интересовались дальнейшей судьбой данной территории.

    «Здравствуйте, хотелось бы узнать о том, что будет с участками по Асан Кайгы между улицами Кенесары и Абая. Слышала об указе Президента Касым-Жомарта Токаева увеличить количество скверов и парков. Также интересна судьба тех, чьи дома были снесены», - написали пользователи.

    Теги:
    Астана Строительство
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